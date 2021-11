iPhone 13 è una fotocopia di iPhone 12 per Wozniak

Steve Wozniak, il co-fondatore di Apple passato alla storia come il braccio dietro la mente di Steve Jobs, in una recente intervista si è ritrovato a parlare del design di iPhone 13. Ebbene, secondo Wozniak, il design di iPhone 13 non porta alcuna novità rispetto ai modelli precedenti – il riferimento alla gamma iPhone 12 è lampante -, anche in termini di sistema operativo.

Il design di iPhone 13 non entusiasma Steve Wozniak

“Sono possessore del nuovo iPhone: non posso dire la differenza [con il vecchio, ndr]. Il software in esso contenuto si installa anche sugli iPhone più vecchi, presumo sia cosa buona. Ho ricevuto il nuovo Watch e non riesco a dire la differenza”.

Per Steve Wozniak il design di iPhone 13 è quindi a tutti gli effetti una riproposizione di quello che avevamo già avuto modo di apprezzare con gli iPhone 12 dell'anno scorso, il che risulta essere al 100% nei piani industriali di Apple. La compagnia di Cupertino, infatti, è solita riproporre lo stesso design sui propri prodotti per molto tempo: ne è una controprova il design immutato dei suoi MacBook – ovviamente senza considerare l'arrivo dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16″ con il notch – ed evidentemente i nuovi iPhone 13. Per Steve Wozniak non c'è molta differenza nemmeno per quanto riguarda l'arrivo del nuovo Apple Watch Serie 7, il che è lampante a tutti se non si considera la presenza di un display più ampio rispetto la generazione precedente.

Sebbene il design di iPhone 13 sia molto simile a quello di iPhone 12, non si può certamente dire che sia un prodotto da non considerare, anzi. Come sempre la compagnia di Tim Cook ha investito molto tempo per migliorare i componenti hardware più importanti, come il processore Apple A15 Bionic munito di una GPU integrata.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 : tutti i prezzi

Chi è interessato alla miglior offerta attuale per un Apple iPhone 13 può imbattersi in un prezzo pari a 21,00€: è Amazon ad offrire oggi la miglior opzione d'acquisto.

Ecco tutte le offerte accessibili al momento messe in fila nella tabella successiva.