Il chip A15 di Apple all'interno di iPhone 13 è davvero un ottimo processore, performante e veloce. Stando a quanto si evince però, quello inserito nella variante Pro pare che sia ancora più incredibile.

iPhone 13: il mistero dell'A15

Non c'è ombra di dubbio che Apple abbia attirato a sé l'attenzione da parte di tutti i Paesi del mondo grazie al lancio del suo ultimo flagship. È stata rivelata la linea di iPhone 13 alimentata da A15 bionic, che dovrebbe essere in cima alle classifiche in termini di prestazioni.

Durante il keynote, l'OEM americano ha evidenziato molto chiaramente che il chipset più potente è quello inserito a bordo delle varianti Pro della gamma 2021.

Apple afferma che il nuovo chipset A15 Bionic ha due core ad alte prestazioni e quattro core per l'efficienza energetica. Mentre la CPU sembra essere la stessa su tutti i modelli, ciò che rende iPhone 13 Pro più potente è la GPU. Quello che alimenta l'iPhone 13 mini e l'iPhone 13 è dotato di quattro core e dispone, come afferma Apple, di “Grafica fino al 30% più veloce rispetto alla concorrenza”.

Considerate che su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, la GPU presenta un core aggiuntivo che porta il totale a cinque core, per i quali Apple afferma “offre prestazioni grafiche fino al 50% più veloci rispetto a qualsiasi altro chip per smartphone“.

Come evidenziato da 9to5Mac, l'aggiunta del supporto del codec ProRes spiega perché la GPU utilizzata nei modelli Pro è più potente. La compagnia ha affermato che l'A15 Bionic include nuovi codificatori e decodificatori video in grado di riprendere e modificare video in ProRes. Ecco perché è necessaria una scheda video top.

L'azienda afferma:

Con la tecnologia a 5 nanometri, A15 Bionic, il chip più veloce in uno smartphone, presenta una nuova GPU a 5 core nella linea Pro che offre le prestazioni grafiche più veloci in qualsiasi smartphone, fino al 50% più veloce rispetto alla concorrenza leader , ideale per app video, giochi ad alte prestazioni e l'elenco delle nuove funzionalità della fotocamera.

Inoltre, questo, sempre secondo 9to5Mac, potrebbe anche essere il risultato del “chip binning” in cui i produttori eliminano i chip che non soddisfano uno scopo particolare e li vendono come una versione con specifiche inferiori.

Avremo una migliore comprensione del tutto una volta che i nuovi iPhone inizieranno ad arrivare nelle mani degli utenti. Ricordiamo che i preordini partono venerdì prossimo.

