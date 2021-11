Steelseries Arctis Pro: le migliori cuffie gaming al minimo storico

Se vuoi una dotazione al top per i videogiochi, le cuffie sono una delle periferiche fondamentali che determinano le tue prestazioni. Oggi, quindi, ti riportiamo un’offerta sensazionale su uno degli headset migliori in assoluto: le Steelseries Arctis Pro, oggi al minimo storico con uno sconto di 80 euro.

Cuffie gaming Steelseries Arctis Pro: caratteristiche tecniche

Le Arctis Pro rappresentano, infatti, uno dei modelli top di gamma indirizzato ai giocatori professionisti che non accettano compromessi. A partire dalla costruzione, presentano esclusivamente materiali di pregio che garantiscono confort e qualità. L’archetto è realizzato in acciaio, mentre le giunture dei padiglioni sono in lega di alluminio, per la massima durabilità prevenendo le deformazioni. La fascia per la testa, autoregolante, è realizzata in tessuto fornendo comodità e leggerezza anche dopo lunghe sessioni di gioco. I padiglioni sono gli Airweave fabric, imbottiti e coperti con un tessuto esclusivo sviluppato in collaborazione con gli atleti di eSport, estremamente traspiranti per evitare la sudorazione. Il microfono Arctis ClearCast è stato riconosciuto come il migliore in ambito gaming, e presenta un pratico LED che si illumina di rosso quando viene silenziato. Fiore all’occhiello è senza dubbio il telecomando ChatMix, certificato Discord, che consente di bilanciare al volo l’audio di gioco e della chat vocale.

Naturalmente a determinare le potenzialità delle cuffie è la qualità del suono. Da questo punto di vista Steelseries offre davvero il massimo. L’azienda ha optato per due driver al neodimio da 40mm con una risoluzione di 10Hz-40.000kHz, la più alta del settore e raddoppiata rispetto a qualsiasi altra cuffia sul mercato. È evidente che sul piano dei dettagli, le Steelseries Arctis Pro non hanno rivali, garantendo l’ascolto di qualsiasi rumore presente nel gioco. Questo fornisce un vantaggio netto sugli avversari, soprattutto nei giochi in cui l’audio svolge un ruolo fondamentale come gli fps. Non manca l’illuminazione RGB personalizzabile attraverso il software dedicato. Ed è proprio il software a chiudere la dotazione, uno dei migliori in grado di adattare le cuffie ad ogni esigenza. Steelseries Engine offre un equalizzatore che consente di ottimizzare le cuffie per ogni singolo gioco. In sostanza, un headset professionale di altissimo livello.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 40%, le Steelseries Arctic Pro possono essere acquistate su Amazon a soli 119,99 euro per un risparmio di ben 80 euro sul prezzo di listino, prezzo più basso mai registrato.