Steam Deck è la nuova console-PC di Valve, presentata di recente e prevista in uscita a partire da dicembre 2021. In attesa di vederla all'opera, il colosso videoludico pensa già ad un modello con output in 4K, ma per lo sviluppo potrebbe volerci ancora qualche anno.

A parlarne in una recente intervista è stato il designer Greg Coomer, rivelando di star già pensando ad alcune migliorie da introdurre con la prossima versione del nuovo dispositivo.

“Stiamo già guardando al futuro perché crediamo che questa linea di prodotti possa avere una lunga vita, quindi certo che stiamo pensando a cosa sviluppare in seguito, stiamo già iniziando a muoverci in quella direzione. Non c'è ancora un progetto per Steam Deck 2, ma ne stiamo già parlando per capire che linea tracciare per la prossima iterazione del dispositivo”

La prima variante di Steam Deck non supporta la risoluzione 4K, secondo Valve questa caratteristica non è mai stata prevista, ma potrebbe arrivare sull'eventuale prossima versione. L'attuale tecnologia non consente di sviluppare un dispositivo del genere, con un'uscita video in 4K e senza problemi di temperature e consumi eccessivi, ma in un prossimo futuro potrebbero esserci risorse sufficienti per riuscire a tenere a bada una potenza di calcolo maggiore.

Durante l'intervista è intervenuta anche la designer Lawrance Yang, secondo cui le attuale tecnologie non consentirebbero lo sviluppo di un dispositivo portatile con un'uscita video in 4K, senza problemi di temperature e consumi eccessivi, ma in un prossimo futuro potrebbero esserci risorse sufficienti.

“che design dovrebbe avere il device? Per quanto tempo potrebbe riprodurre i giochi? Quanto diventerebbe caldo? C'è un lungo bilanciamento da fare e in realtà siamo felici di dove siamo arrivati oggi. Sapete, la tecnologia va avanti spedita, forse in 1 o 2 anni ci sarà qualcosa che renderà tutto più fattibile”.

Dalle parole dei designer, è chiaro che Valve punta molto in alto con Steam Deck, un dispositivo sofisticato che coniuga la versatilità del PC Gaming con la comodità di una console portatile. Manca ancora qualche mese alla spedizione dei primi sample, moltissimi videogiocatori non vedono l'ora di mettere le mani sulla nuova piattaforma sviluppata dai creatori di Steam.

Videogames