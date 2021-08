Valve ha pubblicato il trailer ufficiale di Steam Deck, la console portatile recentemente presentata al pubblico. Il breve video da poco più di 1 minuto è disponibile sul canale YouTube ufficiale di Valve e introduce le principali caratteristiche della neonata console-PC.

In prima battuta, il video mostra i vari sistemi di input integrati in Steam Deck, ovvero i due touchpad laterali, gli stick analogici, i vari tasti personalizzabili e l'ampio touchscreen capacitivo. Valve ha scelto di offrire al videogiocatore la possibilità di scegliere il set di controlli più adatto al proprio stile di gioco, senza dimenticarsi della possibilità di collegare periferiche esterne, come mouse, tastiere e monitor.

Il filmato continua introducendo l'enorme facilità d'uso di Steam Deck, che consente di accedere al proprio catalogo Steam in pochi e semplici click. Inoltre non manca la possibilità di espandere la memoria interna installando una micro-SD e di trasmettere i giochi in streaming dal proprio PC, combinando la potenza grafica del proprio hardware desktop con la versatilità di una console portatile.

Ricordiamo che i preordini di Steam Deck sono iniziati subito dopo l'annuncio ufficiale, durante le prime 2 ore e mezza sono state vendute oltre 100.000 unità. La console-PC di Valve sarà disponbile da Dicembre 2021 in diverse configurazioni più o meno potenti, il prezzo di partenza è di 419€, si arriva a 699€ per la configurazione top di gamma con SSD da 512 GB.

Videogames