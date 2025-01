Stazione di ricarica wireless 3-in-1: comoda ed efficiente, in sconto su Amazon

Interessante offerta su Amazon per questa stazione di ricarica rapida wireless da 18W 3-in-1: grazie allo sconto lampo del 15% puoi acquistarla a soli 25,49 euro invece di 29,99. Il prezzo include la spedizione Prime.

Stazione di ricarica wireless 3-in-1: potente e universale

Con questa stazione di ricarica potrai caricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e AirPods o dispositivi di altre marche.

Con la tecnologia di ricarica rapida da 18W saranno sempre pronti all’uso in tempo record: merito del design a doppia bobina che ti permette anche di caricare il telefono sia in posizione verticale che orizzontale. Il sistema di protezione intelligente previene surriscaldamenti e sovraccarichi, dandoti la massima di sicurezza.

La stazione è leggera e pieghevole, ideale anche per chi è sempre in movimento: occupa poco spazio e puoi infilarla facilmente in borsa o valigia. I cuscinetti in silicone antiscivolo ti danno la massima stabilità permettendoti di ricaricare il telefono senza rimuovere la custodia.

Approfitta dello sconto Amazon e acquista questa utilissima stazione di ricarica wireless 3-in-1 a soli 25,49 euro.