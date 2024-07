Stazione di ricarica multiporta, anche wireless: la prendi con 36€

La completissima stazione di ricarica Orangeck è ideale per tenere sempre alimentati e carichi tutti i tuoi dispositivi, come smartphone, tablet ed altro ancora che utilizzi quotidianamente. Un apparecchio estremamente versatile, dotato di 8 porte USB e una base di ricarica wireless sulla parte superiore, offrendo grande praticità per ogni tua esigenza.

Non lasciarti sfuggire questa offerta: fai adesso l’ordine su Amazon e applica il coupon di 3 euro per ottenere la stazione di ricarica al prezzo super vantaggioso di appena 36 euro.

Stazione di ricarica Orangeck ai minimi storici

La stazione di ricarica Orangeck elimina le lunghe ed insopportabili attese per caricare i tuoi dispositivi uno alla volta. Con la porta QC 3.0 ultra veloce e una base di ricarica wireless, avrai diverse modalità per mantenere i tuoi device sempre carichi. Puoi anche scegliere tra diverse tensioni, 5V, 9V e 12V, a seconda delle tue necessità specifiche.

Questa stazione può gestire fino a nove dispositivi contemporaneamente: uno sulla base wireless e otto tramite le porte USB. È dotata anche di un ingresso USB Type-C, perfetto per i modelli più recenti di smartphone Samsung, iPhone e altri ancora. Il display LED fornisce informazioni dettagliate sullo stato della ricarica e nella confezione troverai un cavo di alimentazione staccabile di 125 cm.

In sintesi, è un acquisto da non perdere: metti ora nel carrello la stazione di ricarica Orangeck al prezzo più basso di sempre ed approfitta della spedizione gratuita per riceverla velocemente a casa tua.