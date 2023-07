Stato WhatsApp tutto quello che c’è da sapere

WhatsApp non è solo una chat, ma può essere anche un mezzo per condividere i propri eventi o ricordi. Con la funzione stato di WhatsApp, è possibile pubblicare degli aggiornamenti personali con foto, video, testo e GIF che durano solo 24 ore e che possono essere visti dai propri contatti. Ma non solo, gli stati fanno anche da tramite per rimanere sempre in contatto con i propri amici così da visualizzare gli aggiornamenti, rispondere e condividere insieme momenti importanti. Infatti, permettono d’interagire per mantenere vivo il contatto con le persone care o scoprire cosa fanno nella loro vita.

Creare uno stato su WhatsApp

Creare e pubblicare uno stato su WhatsApp è molto semplice, è un modo di condivisione divertente e veloce, che segue la scia di altre applicazioni. Per creare uno stato su WhatsApp è necessario aprire l’applicazione accedere al proprio profilo e pubblicare lo stato. Nella pratica, basterà seguire questi passaggi:

Aprire l’app di WhatsApp sullo smartphone;

Accedere con il proprio0 account;

Selezionare “Stato”, in basso alla pagina;

Toccare “Aggiungi stato”, in alto vicino la foto profilo.

A questo punto è possibile procedere scegliendo tra le diverse opzioni disponibili, scattare o registrare una foto, un video, una GIF o caricare una foto dalla galleria usando la fotocamera. Scrivere un aggiornamento testuale o registrare un vocale toccando il pulsante Testo.

Nello specifico selezionando l’icona della fotocamera, vicino a “Il mio stato” si potrà caricare una foto personale, cliccando il tasto della galleria in basso a sinistra, oppure scattando o registrando un contenuto istantaneo tramite fotocamera o videocamera. Invece, selezionando l’icona della matita, è possibile digitare un testo su “Scrivi il tuo stato”, modificare i colori con il tasto in alto a destra o aggiungendo un vocale con l’icona del microfono in basso a destra.

A questo punto lo stato è pronto per essere pubblicato, basterà aggiungere una didascalia e decidere lo stato di pubblicazione, tra “I miei contatti, i miei contatti eccetto, condivi solo con” e terminare con “Invia” in basso a destra. Lo stato è pubblico e visibile a tutti i contatti, o a quelli selezionati, per 24 ore, dopodiché scomparirà automaticamente. È possibile visionare chi guarda lo stato toccando il pulsante dell’occhio accanto allo stato nella scheda “Stato”. Per eliminare lo stato prima delle 24 ore basterà toccare il pulsante “Elimina” accanto allo stato.

Visualizzare lo stato dei propri contatti

Ma come visualizzare lo stato dei propri contatti? Gli stati su WhatsApp possono essere pubblicati e visualizza da tutti, per guardare lo stato di un proprio contatto è sufficiente premere “Stato” e poi nella lista “Aggiornamenti recenti” cliccare la foto profilo e visualizzare lo stato della persona. Se il contatto ha pubblicato più stati, si potranno vedere in sequenza, oppure si potrà toccare lo schermo per passare al successivo. Una volta visto lo stato di un contatto, esso passerà nella lista Aggiornamenti visti. Inoltre, selezionando i tre puntini in alto, si potrà procedere scegliendo altre azioni, come Disattivare o Segnalare lo stato di un contatto. Nel primo caso scegliendo “Disattiva” i nuovi aggiornamenti non saranno più visibili in cima alla lista “Aggiornamenti recenti”. Nel secondo caso, con segnala, l’aggiornamento allo stato del contatto verrà inoltrato a WhatsApp e il contatto non riceverà nessuna notifica. In più e possibile anche scegliere Segnala e blocca, per segnalare il contenuto della storia e bloccare il contatto.

Infine, è possibile anche rispondere allo stato di un contatto, scorrendo verso l’alto dal basso dello schermo. Si aprirà una casella di testo dove si potrà scrivere un messaggio, oppure si potranno aggiungere foto, audio o emoticon. La risposta verrà inviata come una chat normale al contatto, ma con una miniatura dello stato a cui ci si riferisce.

Visualizzare lo stato senza essere visti

Come detto precedentemente ognuno può visualizzare lo stato dei propri contatti nella sezione “Stato” nella lista “Aggiornamenti recenti”. Visualizzando normalmente gli stati l’altra persona però potrà visualizzare la lista delle persone che hanno guardato lo stato. Al contrario, è possibile visualizzare lo stato di WhatsApp di qualcuno senza essere visti. I metodi più ufficiali per visualizzare lo stato di WhatsApp senza essere visti sono due:

Disattivare le conferme di lettura;

Usare WhatsApp Web offline.

Il modo più semplice e ufficiale per vedere lo stato di WhatsApp senza essere visti è disattivando la conferma di lettura dalle impostazioni di WhatsApp. La conferma di lettura sono le famose spunte blu, che indicano la lettura o meno di un messaggio. Disattivando questa funzione è possibile vedere lo stato di WhatsApp evitando di apparire nella lista degli spettatori. Disattivando questa opzione, si elimina anche la conferma di lettura per i propri messaggi e propri stati. Per disattivare le conferme di lettura su iPhone basta procedere in questo modo:

Aprire l’app di WhatsApp;

Toccare Impostazioni, in basso a destra;

Selezionare Privacy;

Scorrere in fono alla pagina;

Scegliere Conferme di lettura;

Disattivare l’interruttore “Conferma di lettura”.

Nel caso in cui si disattiva questa conferma WhatsApp ricorda:

“Se disattivi le conferme di lettura, non potrai vedere le conferme di lettura delle altre persone. Le conferme di lettura vengono sempre inviate per le chat di gruppo.”

Il secondo metodo per vedere lo stato di WhatsApp senza essere visti è usare WhatsApp Web sul PC in incognito. WhatsApp Web è la versione web di WhatsApp che permette di usare l’app sul browser, ma per questa procedura è necessario procedere su WhatsApp Web in modalità incognito.

Aprire il browser;

Attivare la modalità incognito ;

; Cercare WhatsApp Web;

Accedere al proprio account;

Scansionare il codice QR telefono;

Raggiungere la pagina Stato;

Seleziona lo stato da vedere.

In questo modo non rimane nessuna traccia della visualizzazione dello stato su WhatsApp.