WhatsApp si ispira SPUDORATAMENTE a Telegram per questa NOVITÀ

WhatsApp, che ancora oggi conferma di essere l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, sta continuando a rilasciare numerosi aggiornamenti per rendere il servizio sempre più completo ed efficace.

Il team di sviluppo è al lavoro su una nuova funzione grazie a cui gli utenti di WhatsApp potranno fissare in alto specifici messaggi all’interno delle loro chat e dei gruppi. Questa possibilità, ancora in fase di ottimizzazione, sarà disponibile in una prossima versione dell’app.

Come fissare i messaggi nelle chat di WhatsApp

WABetaInfo è sempre sul pezzo, fornendoci anche questa volta un utile screenshot grazie a cui osservare nella pratica questa nuova funzionalità di WhatsApp:

Con la possibilità di fissare i messaggi, gli utenti potranno dare la precedenza ai contenuti importanti e mantenerli in cima alla lista delle chat per un facile accesso in ogni momento. Abbiamo già anticipato il fatto che la funzione sia ancora in fase di sviluppo ma, grazie a WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.7.3, possiamo già osservare come apparirà un messaggio “pinnato” all’interno della conversazione.

Come mostra lo screenshot di WABetaInfo, per fissare un messaggio su WhatsApp sarà necessario selezionare l’opzione “Pin” (“Fissa”) dalle voci del menù a scomparsa. Una volta fissato, apparirà un’icona sulla bolla del messaggio per confermare la buona riuscita dell’operazione ed il suddetto contenuto verrà reso disponibile in cima alla chat singola o di gruppo.

La possibilità di fissare i messaggi sarà sicuramente di grande aiuto per tutti gli utenti di WhatsApp, soprattutto quando si ricevono molte notifiche e si rischia di perdere i contenuti di maggiore rilevanza tra quelli meno importanti. Un modo per rendere soprattutto le chat di gruppo ancora più organizzate e funzionali, specie quelle con numerosi membri al suo interno.

Sì, lo sappiamo: su Telegram c’era già! Vero, ma non su WhatsApp e di sicuro i milioni di utenti che ancora oggi restano in contatto con amici, familiari e colleghi sfruttando questa applicazione di messaggistica istantanea non potranno che trarre giovamento grazie a questa nuova funzione che a breve sarà messa al loro servizio.