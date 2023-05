Come navigare da smartphone in incognito su Internet

Navigare sul web è un’operazione che compiono ogni giorno milioni di utenti, tramite il browser predefinito sullo smartphone. Tramite browser come Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari è possibile cercare e navigare siti web, compiendo diverse azioni. Su tutti i browser viene poi salvata la cronologia e gli eventuali dati utilizzati dell’utente, ma come si fa nel caso in cui non si vuole lasciare tracce sul web? La risposta è semplice! Nel browser dello smartphone basta impostare la modalità in incognito.

Come navigare in incognito su smartphone

Navigare in incognito su Internet significa usare il browser del proprio smartphone senza memorizzare la cronologia di navigazione, i cookie, i dati dei siti o le informazioni inserite nei moduli. Questo può essere utile per proteggere la privacy, per evitare di lasciare tracce sul dispositivo o per accedere a siti che potrebbero essere bloccati o limitati. Tuttavia, bisogna tenere presente che la navigazione in incognito non garantisce l’anonimato totale su Internet. Inoltre, i file scaricati e i preferiti creati durante la navigazione in incognito vengono conservati sul dispositivo e devono essere cancellati manualmente. È importante specificare che non è possibile, durante l’utilizzo della navigazione in incognito, fare screenshot. Provando a realizzare lo screenshot il browser genererà il seguente messaggio “Impossibile acquisire la schermata a causa dei criteri di protezione.”.

La modalità di navigazione in incognito, oltre a essere utile, è semplice da utilizzare e attivare su qualsiasi dispositivo. Per navigare in incognito su Internet da smartphone, esistono diversi metodi a seconda del browser e del sistema operativo utilizzato.

Navigare in incognito con Google Chrome

Google Chrome è uno dei browser più diffusi e usati sia su Android che su iOS. Per attivare la modalità di navigazione in incognito con Google Chrome, bisogna seguire questi passaggi:

Aprire l’app di Google Chrome sul proprio smartphone;

Toccare l’icona dei tre puntini in alto a destra;

Scegliere la voce “Nuova scheda in incognito” dal menu che si apre;

Aprire la modalità di navigazione in incognito;

Utilizzare la barra di ricerca.

Per uscire dalla modalità di navigazione in incognito, bisogna chiudere tutte le schede aperte in questa modalità. Per farlo, si può toccare l’icona dei quadrati in alto a destra e poi toccare il pulsante “Chiudi” nelle schede di navigazione in incognito. Oppure si può toccare il pulsante “Indietro” del proprio smartphone fino a chiudere il browser.

Un altro browser è Firefox, presente sia per Android che per iOS che offre una modalità di navigazione privata simile a Chrome. Per attivarla, basta toccare l’icona dei tre puntini in alto a destra e scegliere la voce “Nuova scheda privata” dal menu che si apre.

Per uscire dalla modalità di navigazione privata, bisogna chiudere tutte le schede aperte in questa modalità. Per farlo, toccare il pulsante “Chiudi” su ogni scheda privata, oppure selezionare nuovamente l’icona della modalità di navigazione privata per tornare alla modalità normale.

Navigare in incognito con Safari

Safari è il browser predefinito degli iPhone e degli iPad. Per attivare la modalità di navigazione privata con Safari, bisogna seguire questi passaggi:

Aprire l’app di Safari sul proprio dispositivo iOS;

Toccare l’icona della modalità di navigazione privata (un quadrato con una maschera) in basso a sinistra;

Si aprirà una nuova finestra con lo sfondo nero e la scritta “Navigazione privata” in basso;

Toccare il pulsante + in basso al centro per aprire una nuova scheda privata;

Digitare l’indirizzo del sito che si vuole visitare nella barra degli indirizzi o usare la barra di ricerca integrata nel browser.

Infine si trova Opera, un altro browser alternativo sia per Android che per iOS, che offre una modalità di navigazione privata simile a quella di Chrome. Per attivarla, basta toccare l’icona del logo Opera in basso a destra e scegliere la voce “Nuova scheda privata” dal menu che si apre.

Altre soluzioni per navigare in incognito

Oltre la modalità in incognito dei browser esistono altri metodi per navigare da smartphone in incognito su Internet. Come accennato, navigando in incognito sul browser puoi proteggere la tua privacy, ma non è garantito il totale anonimato su Internet. Per aumentare il livello di sicurezza online si può utilizzare il browser Tor Browser o una VPN.

Tor Browser è un browser speciale sia per Android che per iOS che permette non solo di navigare in incognito ma anche di accedere alla rete Tor, una rete anonima e criptata che rende difficile tracciare le proprie attività online. Per usarlo procedere tramite i seguenti passaggi:

Accedere a Play Store;

Digitare Tor Browser;

Attendere l’installazione;

Premere “Apri”;

Digitare Connetti;

Impostare il livello di sicurezza (standard, sicuro, il più sicuro);

Utilizzare come un classico browser.

Dal suo primo utilizzo tutte le schede aperte con Tor Browser sono automaticamente protette dalla modalità di navigazione privata.

Una VPN è invece un servizio che permette di creare una connessione sicura e criptata tra il proprio dispositivo e un server remoto, nascondendo il proprio indirizzo IP e la propria posizione geografica. In questo modo si può navigare su Internet senza essere rintracciati.

