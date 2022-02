C’è un’altissima probabilità che anche tu utilizzi quotidianamente WhatsApp sul tuo smartphone: in questo articolo ti spieghiamo cos’è WhatsApp Web, come funziona e soprattutto perché è il client ideale quando stai al PC. Innanzitutto, partiamo dal principio: WhatsApp Web non è un’applicazione che puoi scaricare sul tuo computer (Mac o Windows che sia), ma si tratta di un servizio web di cui puoi usufruire come e dove vuoi e su qualsiasi browser web moderno (Chrome, Firefox, Edge, Opera, eccetera) a patto che tu sia connesso a Internet.

WhatsApp Web: cos’è e come funziona

Iniziare ad utilizzare WhatsApp Web è davvero un gioco da ragazzi: ti basta accedere al sito web ufficiale e seguire le poche e semplici operazioni descritte dal sito:

Aprire WhatsApp sul tuo telefono Android Toccare i tre pallini in alto a destra Selezionare la voce “Dispositivi collegati” > “Collega un dispositivo“+9 Inquadra con la fotocamera del tuo telefono il codice QR presente nella pagina web del tuo computer

WhatsApp Web: perché utilizzarlo al posto dell’app mobile?

Il motivo principale per cui è consigliato utilizzare WhatsApp Web è la comodità. Se passi molte ore al computer e sei solito chattare con amici e parenti per tutto il giorno, WhatsApp Web è sempre disponibile in un tab del tuo browser. Puoi utilizzare la tastiera del computer per scrivere più rapidamente e comodamente, puoi scambiare rapidamente file e documenti con un semplice drag&drop e puoi anche sfruttare le funzionalità più comuni che trovi nell’app per smartphone.

Graficamente la schermata iniziale è suddivisa in due sezioni: a sinistra trovi la lista completa di tutte le chat in cui sei presente – private e di gruppo -, mentre a destra è presente la chat vera e propria dove in basso trovi il box di testo per scrivere il testo, il tasto per inserire le emoji, il tasto per allegare i file, il tasto per inviare una nota vocale. Nella parte superiore è presente il tuo profilo personale oppure, se fai parte di un gruppo, il pannello con tutti i partecipanti, il tasto per la ricerca rapida del testo e il menu delle impostazioni.

Insomma, WhatsApp Web è una soluzione estremamente comoda per continuare a chattare rapidamente con i tuoi contatti anche sul PC. Una volta conclusa la giornata, puoi semplicemente chiudere la finestra del browser oppure selezionare la voce “Disconnetti” per chiudere la sessione.