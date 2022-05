State of Play giugno 2022: data e orario dell'evento per nuovi giochi PS5

È con un riferimento a dir poco preciso che Sony annuncia il nuovo State of Play. L’evento si terrà infatti giovedì 2 giugno alle 23:59 ora italiana. Esatto, 23:59. Non un minuto prima, non un minuto dopo. Si spera.

Scherzi a parte, stando a quanto riferito dalla compagnia sul PlayStation Blog ufficiale, la presentazione avrà una durata di 30 minuti e includerà annunci e aggiornamenti dal mondo PlayStation. In particolare, si parla di annunci da parte dei partner di terze parti oltre a una prima occhiata in anteprima per titoli in sviluppo per PlayStation VR2, il visore next-gen per PS5.

State of Play giugno 2022: come seguire l’evento e cosa aspettarsi?

Il nuovo State of Play potrà essere seguito in diretta, come sempre, sui canali Twitch e YouTube ufficiali di PlayStation all’orario indicato: le 23:59. Considerato che si parla di produzioni di terze parti, potrebbe esserci lo spazio per Call of Duty Modern Warfare 2, con cui vigono ancora accordi di marketing esclusivo tra Sony e Activision. Sarà finalmente la volta buona di Silent Hill, tornato nel ciclone delle indiscrezioni da qualche settimana? Staremo a vedere.

Grande interesse ovviamente per i titoli PlayStation VR2. Avremo quasi certamente l’opportunità di dare uno sguardo all’unico gioco finora effettivamente annunciato, Horizon Call of The Mountain, spin-off della serie che ci ha di recente regalato l’ottimo Forbidden West. E poi scopriremo parte della line-up di oltre 20 titoli che Sony ha promesso per il lancio del visore. Secondo alcune indiscrezioni, tra questi potrebbe esserci Half-Life Alyx.

Appuntamento quindi a giovedì 2 giugno, alle 23:59 ora italiana, per scoprire cosa ci riserverà il futuro prossimo di PS5 e, naturalmente, di PS VR2.

