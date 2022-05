Silent Hill: un remake, uno spin-off e un nuovo gioco per il ritorno?

Silent Hill potrebbe tornare davvero in grande stile. Il portale videoludico Videogamechronicles.com ha sfruttato l’assist fornito dalla diffusione di alcune concept art, avvenuta la scorsa settimana, per parlare dei piani di Konami per il ritorno della famosa saga horror.

Stando a fonti vicine al portale, la casa giapponese avrebbe pianificato la produzione di tre progetti: il remake di Silent Hill 2, di cui abbiamo parlato ieri, uno spin-off ad episodi sviluppato da Annapurna Interactive e, soprattutto, un nuovo gioco principale.

Il ritorno di Silent Hill: cosa sappiamo adesso

VGC conferma che il remake di Silent Hill 2 è stato affidato a Bloober Team, lo sviluppatore polacco autore del recente The Medium e più volte accostato alla saga horror Konami. Il progetto dovrebbe includere una intelligenza artificiale totalmente ridisegnata, animazioni, enigmi e diversi nuovi finali. Il gioco dovrebbe essere un’esclusiva a tempo per le piattaforme PlayStation.

Nei mesi scorsi, la stessa Bloober Team ha seminato indizi sulla cosa: ha annunciato di aver raggiunto un accordo di cooperazione strategica con Konami, poco tempo dopo in cui il CEO della compagnia aveva ammesso di essere al lavoro su una IP horror molto famosa appartenente ad un noto editore di videogiochi.

Per quanto riguarda gli altri due progetti, uno di questi dovrebbe essere un gioco ad episodi, con piccole storie protagoniste, non è chiaro se connesse tra loro o totalmente indipendenti. Pare che ad occuparsene sarà Annapurna Interactive, il publisher di titoli come Sayonara Wild Hearts, Outer Wilds e Telling Lies. Ma è solo uno dei tanti nomi che sarebbero stati fatti dalle fonti: si è parlato anche di Supermassive, lo studio di Until Dawn e della serie Dark Pictures Anthology.

Infine, obiettivo di tutta la strategia di rilancio di Silent Hill riguarderebbe il debutto di un nuovo episodio principale della serie. Non è ancora chiaro chi si occuperà del progetto ma, salvo sorprese, sarà uno studio giapponese esterno a Konami.

Ora, è possibile che il publisher possa decidere di annunciare ufficialmente il ritorno di Silent Hill entro la fine di quest’anno. Occhi puntati sul Tokyo Game Show 2022 di settembre che torna finalmente in presenza.

