Call of Duty Modern Warfare 2: data di uscita ufficiale e cast svelato

Activision ha annunciato che Call of Duty Modern Warfare 2 sarà disponibile dal 28 ottobre 2022. Le piattaforme non sono ancora state confermate, ma salvo sorprese il gioco, sequel del reboot lanciato nel 2019, arriverà per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

La data di uscita è stata accompagnata da un breve teaser trailer che, oltre a svelare l’artwork che sarà protagonista nella copertina, ci presenta alcuni dei personaggi principali. Sì, ovviamente torneranno il Capitano Price e Ghost, per la gioia dei fan del gioco originale.

Call of Duty Modern Warfare 2: il ritorno di Ghost e Price

Il filmato è accompagnato dalla seguente didascalia:

“La Task Force 141 fa il suo ritorno con una squadra globale di veterani iconici: questi operatori includono il capitano John Price, Simon “Ghost” Riley, John “Soap” Mac Tavish, Kyle “Gaz” Garrick” e il colonnello delle forze speciali messicane Alejandro Vargas“

Ulteriori informazioni saranno svelate nel corso delle prossime settimane. È molto probabile che il gioco venga mostrato per la prima volta durante l’evento Xbox e Bethesda che si terrà il prossimo 12 giugno, per il consueto appuntamento estivo del colosso di Redmond.

Da quello che sappiamo, la campagna di Modern Warfare 2 sarà incentrata sulla guerra alla droga contro i cartelli colombiani e proporrà una storia più cruda del suo predecessore con combattimenti ravvicinati, difficili scelte da compiere e classici momenti ad altissima tensione.

Il gioco dovrebbe uscire insieme a una nuova mappa per Call of Duty Warzone, la terza completamente inedita per lo spin-off battle royale free-to-play. La nuova mappa andrà dunque a sostituire Caldera, proponendo alcuni punti di interesse tradizionali.

Call of Duty Modern Warfare 2 è in sviluppo presso gli studi di Infinity Ward e uscirà quindi il 28 ottobre 2022.

