PlayStation VR2 avrà più di 20 nuovi giochi al lancio

Siamo ancora in attesa di informazioni sul prezzo e sulla data di lancio di PlayStation VR2, il visore VR next-gen pensato appositamente per funzionare con PlayStation 5. Sony per il momento nicchia, ma è tornata comunque a parlare dell’accessorio nel suo ultimo aggiornamento finanziario, menzionando il numero di giochi che potremo aspettarci al lancio.

La compagnia giapponese promette infatti che quando il visore sarà disponibile sul mercato potrà contare subito su oltre 20 nuovi giochi compatibili, incluso ovviamente il già annunciato Horizon Call of The Mountain, spin-off della serie che include Zero Dawn e Forbidden West. Tra i titoli di lancio troveremo sia prodotti first che third party, a testimonianza di un supporto importante per la periferica.

PlayStation VR2: la strategia di Sony per la Realtà Virtuale

Nel corso del briefing aziendale, Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment, ha affermato:

“In questo momento, viene spese una notevole quantità di denaro in partnership con sviluppatori indipendenti e di terze parti per garantire una notevole line-up di contenuti VR attraenti al lancio di PlayStation VR2. Quell’energia, quello sforzo e quel denaro continueranno a crescere man mano che aumenterà la base installata del visore PS VR2.”

PlayStation VR2 ha ricevuto l’ultimo importante aggiornamento in termini di notizie qualche mese fa. Conosciamo infatti le sue specifiche tecniche, con un visore in grado di garantire giochi in 4K HDR, immagini con campo visivo di 110 gradi e display OLED con risoluzione da 2000×2040 pixel per occhio e frame rate di 90/120 Hz.

Sony ha inoltre confermato che il visore supporterà la tecnica di rendering Foveated, che sfrutta un sistema di tracciamento dell’occhio per migliorare la resa grafica del software VR.

Secondo le ultime indiscrezioni, PlayStation VR2 sarà lanciato solo nel 2023, a causa di un ritardo rispetto le intenzioni iniziali. Non c’è ancora comunque una conferma ufficiale.

