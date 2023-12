Stampante Wireless HP Laser a soli 79€ solo online

Con la Stampante Wireless HP Laser M110we ottimizzi tantissimo la tua produttività. La stampa è veloce e precisa. Inoltre, grazie alla tecnologia smart in dotazione all’interno di questa stampante, puoi stampare in qualsiasi momento e ovunque ti trovi. Una soluzione cloud davvero interessante visto anche il prezzo così competitivo. Infatti, oggi la acquisti solo online a 79,99 euro, invece di 119,99 euro. L’offerta è disponibile su Unieuro.

Stampante Wireless HP Laser: connettività e risparmio

Con la Stampante Wireless HP Laser M110we ottieni tutte le funzionalità in dotazione dei piccoli uffici. Grazie alla tecnologia LaserJet risparmi ad ogni stampa senza rinunciare alla migliore qualità possibile. Risparmia tempo grazie anche all’app HP Smart. Approfitta subito di questa incredibile occasione perché non troverai più un prodotto così a un prezzo sorprendente come questo.

Aggiungila al carrello a 79,99 euro, invece di 119,99 euro. Selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 26,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti. Inoltre, hai anche la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.