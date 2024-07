Stampante portatile con realtà aumentata: sconto shock del 56%

Se sei un appassionato di fotografia e cerchi un modo innovativo per stampare e condividere le tue foto, la Lifeprint 3×4.5 è la soluzione perfetta per te. Questa stampante portatile, compatibile con dispositivi iOS e Android, è attualmente disponibile su Amazon a soli 75,41€, con uno sconto del 56% rispetto al prezzo consigliato di 169,95€.

I tuoi momenti più preziosi non possono rimanere sepolti nel cloud o nella memoria del tuo telefono: è giusto celebrarli in una cornice, o anche solo appendendoli sul frigo o su una bacheca. Questa stampante – che sostanzialmente dà allo smartphone i super poteri di una istant camera – ti aiuta proprio a fare questo.

La Lifeprint 3×4.5 ha una piccola, ma interessante, marcia in più rispetto alle altre stampanti portatili: può dare vita alle tue foto grazie alla realtà aumentata. In sostanza: è possibile “stampare” video e GIF, che poi possono riprendere vita se inquadrati usando l’applicazione Lifeprint. Basta inquadrare la foto stampata con il tuo smartphone per vedere il video da cui è tratta.

La stampante utilizza la tecnologia ZINK (Zero Ink) che elimina la necessità di cartucce d’inchiostro. Le stampe sono di alta qualità, con colori vividi e resistenti all’acqua e agli strappi. Non si rovinano e non perdono colore: sono fatte per durare.

Supporta il formato di stampa 3×4.5 pollici, offrendo un’area di stampa più ampia rispetto a molte altre stampanti portatili sul mercato. Oltre al formato fotografia, è anche possibile utilizzarla per stampare adesivi personalizzati. Lo so, con quest’ultimo dettaglio ti abbiamo già convinto: non perdere questa offerta e acquistala subito con il 56% di sconto!