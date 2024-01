Stampante multifunzione Epson WorkForce a soli 69,99€ (FUORITUTTO UNIEURO)

La stampante multifunzione Epson WorkForce è in offerta a 69,99 euro sul sito Unieuro grazie alla promozione Fuoritutto. È possibile acquistarla anche in 3 rate a interessi zero da 23,33 euro al mese, grazie alla partnership con Klarna e PayPal. La disponibilità dell’articolo è immediata, con le spese di spedizione gratuite per tutti.

La Epson WorkForce è una stampante multifunzione progettata per ottenere una maggiore produttività a costi ridotti. Tra le caratteristiche principali segnaliamo il design compatto e la connettività Wi-Fi, oltre che una riduzione del 50% del costo per pagina rispetto alle stampanti laser realizzate dalla concorrenza.

Stampante multifunzione Epson WorkForce in offerta a 69,99 euro sul sito di Unieuro

Il modello Workforce di Epson si distingue innanzitutto per le sue dimensioni estremamente compatte, ideali per chi lavora a casa o per le piccole aziende alla ricerca di soluzioni compatte ma senza rinunciare alle prestazioni. Queste le misure: 37,5 cm di larghezza, 30,0 cm di profondita e 21,8 cm di altezza.

L’altro punto di forza è rappresentato dai bassi costi di gestione. Grazie a una riduzione del 50% dei costi rispetto alle stampanti laser concorrenti, la stampante di Epson offre fino a 2.600 pagine con le cartucce di inchiostro ad alta capacità XL.

Segnaliamo inoltre una maggiore produttività grazie alla sua natura di stampante 4 in 1: stampa, stampa fronte e retro, scansione e fax. Da notare anche la velocità di stampa fino a 24 ppm.

Approfitta della promozione Fuoritutto Unieuro per risparmiare 50 euro tondi tondi sull’acquisto della stampante multifunzione Epson WorkForce, oggi in offerta a 69,99 euro anziché 109,99 euro. Inoltre ti confermiamo che le spese di spedizione sono gratuite e che puoi dilazionare il pagamento in 3 rate da 23,33 euro senza interessi con Klarna e PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.