Stampante fotografica portatile in offerta: si collega allo smartphone e la porti ovunque

La stampante fotografica portatile Liene è la compagna ideale per immortalare i tuoi momenti speciali ovunque tu sia. Con una batteria ricaricabile integrata, questa stampante offre la comodità di stampare senza doverla collegare continuamente, rendendola perfetta per i viaggi o per catturare istantanee durante feste e incontri con gli amici. Con una carica completa, puoi ottenere fino a 40 stampe, garantendo un’ampia autonomia.

Oggi può essere tua ad un prezzo decisamente interessante. Grazie all’offerta del giorno di Amazon, può essere tua a soli 129,99€, con un doppio sconto sul suo normale prezzo di listino.

La qualità fotografica offerta dalla stampante Liene è eccezionale grazie alla tecnologia di stampa a sublimazione termica. Questa tecnologia permette ai colori di penetrare profondamente nella carta, risultando in immagini chiare, vive e resistenti all’acqua, ai graffi e allo sbiadimento nel tempo. Le stampe, di dimensioni 10×15 cm, cattureranno i tuoi ricordi più preziosi con dettagli nitidi.

La connettività WiFi stabile, garantita anche grazie all’hotspot WiFi integrato, consente di connettere rapidamente la stampante a dispositivi come smartphone, tablet e computer. La compatibilità con iOS e Android permette di collegare e stampare fino a 5 dispositivi contemporaneamente.

L’esperienza di stampa è arricchita dall’App Liene Photo, che offre una vasta gamma di funzioni creative. Puoi modificare le tue foto, aggiungere filtri, bordi e sperimentare con varie idee per personalizzare le tue stampe. L’app avvisa anche quando la cartuccia d’inchiostro o la carta sono basse, garantendo un utilizzo senza interruzioni.

Il design compatto e elegante della stampante Liene la rende non solo funzionale ma anche un regalo sorprendente. Inoltre, l’acquisto di questa stampante include 20 fogli di carta fotografica e una cartuccia d’inchiostro per farti iniziare a stampare immediatamente. Approfitta dell’offerta su Amazon a soli 129,99€ grazie al coupon sconto da 30€ e inizia a preservare i tuoi ricordi in modo creativo e pratico.

