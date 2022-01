Sta arrivando un device 5G di Huawei "sotto mentite spoglie"

Sul TENAA compare il misterioso smartphone con modem 5G di Huawei targato TD Tech. Sì, sta per arrivare il primo dispositivo cinese “sotto mentite spoglie”.

Cosa sappiamo del nuovo device Huawei con modem 5G?

Il colosso cinese non è più un attore importante nel mercato degli smartphone a causa delle sanzioni statunitensi. Tuttavia, l'azienda non ha ancora lasciato il settore. Sebbene continui a rilasciare telefoni con il proprio brand, sta anche collaborando con altre società per vendere device tramite licenza. TD Tech è uno di quei licenziatari di prodotti hardware e si dice che rilascerà presto un nuovo smartphone.

Oggi, un misterioso smartphone Huawei con supporto alle reti di quinta generazione con il marchio TD Tech è emerso su Internet con il numero di modello AVA-PA00. Sfortunatamente, l'elenco del dispositivo non dice nulla al riguardo al momento. Ci aspettiamo di saperne di più nei prossimi giorni.

All'inizio di novembre 2021, un telefono chiamato TD Tech N8 Pro è diventato ufficiale in Cina. Questo dispositivo non è altro che un Nova 8 Pro 5G ribrandizzato. Pochi giorni dopo, è stato rivelato che TD Tech rilascerà quasi tutti i prodotti Huawei, inclusi smartphone, tablet, dispositivi indossabili e smart TV con il suo brand.

Più o meno nello stesso periodo, la versione TD Tech del Mate40E 5G è apparsa sul sito Web dell'agenzia di certificazione 3C avente il numero di modello TDT-MA01. Il portale ha confermato che il telefono verrà fornito con una ricarica rapida da 44 W e il gadget è apparso anche in un video di TikTok. Sono passati due mesi ma questo telefono deve ancora essere rilasciato. Inoltre, il marchio ha già in cantiere un altro telefono.

La domanda sorge spontanea: vedremo anche noi un prodotto simile?