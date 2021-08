HTC A100 è il primo tablet del colosso taiwanese; si noti che questo è appena apparso all'interno del Google Play Console, ed è stato elencato online per la vendita al costo di 200 dollari.

HTC: cosa sappiamo del primo tablet dell'azienda?

Dopo aver lanciato smartphone economici come Wildfire E3 e Wildfire E Lite, HTC dovrebbe ora lanciare un dispositivo tablet. Pur non essendo popolare per nessuno dei suoi dispositivi negli ultimi tempi, la società sembra ancora cercare di mantenere la sua posizione sul mercato. Un tablet HTC soprannominato A100 è ora arrivato su Google Play Console; questo ci permette di confermare l'esistenza del gadget stesso.

Secondo l'elenco ufficiale, condiviso dall'informatore Abhishek Yadav, presso la compagnia di Taiwan, è in lavorazione un nuovo prodotto chiamato HTC A100. Non è uno smartphone, ma un tablet che dovrebbe entrare l'ingresso dell'azienda nel settore di riferimento delle tavolette.

L'elenco rivela che il dispositivo è alimentato da un processore Spreadtrum T618 abbinato a 8 GB di RAM. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, il tablet dovrebbe presentare 128 GB di memoria integrata con un'opzione di espandibilità dello spazio di archiviazione fino a 256 GB.

Il tablet racchiuderà una batteria da 7.000 mAh e avrà un display da 10,1 pollici con risoluzione di 1200 x 1920 pixel. Ci sarà una doppia fotocamera nella parte posteriore con un sensore principale da 13 MP e un sensore secondario da 2 MP. Il tablet funziona con Android 11 out of the box.

Inoltre, il tablet è stato elencato su un sito Web di vendita al dettaglio con la stessa scheda tecnica. L'elenco ha l'immagine del tablet ma non siamo sicuri che sia quella veritiera; potrebbe anche essere una foto segnaposto. Tuttavia, la pagina rivela anche che il prezzo dell'HTC A100 sarà di 200 dollari.

