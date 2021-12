Sta arrivando il nuovo Motorola Razr 2022

Il direttore generale di Lenovo ha appena confermato che il nuovo smartphone pieghevole Motorola Razr di terza generazione è in lavorazione presso l'azienda.

Cosa sappiamo del nuovo Motorola Razr 2022?

Chen Jin, direttore generale del gruppo aziendale Lenovo Mobile, ha rivelato su Weibo che la società sta lavorando dietro le quinte in Cina alla nuova generazione del flip-phone Moto Razr. Il dirigente ha anche rivelato che il telefono sarà dotato della tecnologia “cerniera orbita stellare“, che gli conferirà una visione perfetta del display quando lo smartphone è aperto. In poche parole: non si vedrà la piega.

Inoltre, il device disporrà di un chipset più avanzato, una migliore interfaccia e integrazione uomo-macchina e un design più accattivante. Il funzionario ha anche offerto una vista laterale del dispositivo in modalità “chiusa”, nel tentativo di evidenziare il miglioramento nel design della cerniera.

Motorola ha lanciato per la prima volta lo smartphone pieghevole Razr nel 2019 e lo smartphone è stato ben accolto soprattutto perché era potenzialmente un'alternativa più economica al Galaxy Z Flip, tuttavia non ha mai ricevuto l'attenzione che meritava a causa di un hardware alquanto modesto.

Il telefono era dotato di uno schermo secondario sul retro e di una singola fotocamera posteriore. Era alimentato da un chip Snapdragon 710 abbinato a 6 GB di RAM con 128 GB di spazio di archiviazione. Racchiudeva anche una batteria da 2.510 mAh sotto il cofano.

Il Moto Razr 5G è stato lanciato lo scorso anno, e ha introdotto la connettività 5G al telefono a conchiglia. È arrivato con un processore Snapdragon 765G aggiornato, ma ha mantenuto lo stile di design del modello precedente. Il modello di seconda generazione presentava uno schermo interno da 6,2 pollici con una risoluzione di 876 × 2142 pixel e una fotocamera principale anti-shake da 48 MP.

Non abbiamo idea delle caratteristiche del Razr 2022; restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito alle ultime indiscrezioni e novità.