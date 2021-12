Motorola: ecco gli smartphone che riceveranno Android 12

A distanza di un paio di mesi dell'arrivo di Android 12 con la presentazione di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, Motorola ha svelato la lista degli smartphone compatibili con l'aggiornamento ad Android 12. Di certo possiamo dire che ci aspettavamo un numero di device maggiore, ma è già un buon inizio sapere quali saranno i primi device che inizieranno ad aggiornarsi all'ultimo OS di Google.

Ecco gli smartphone Motorola che riceveranno Android 12

Ad oggi sono questi i device della casa alata che riceveranno al 100% l'aggiornamento al nuovo OS di Google:

Motorola Razr 5G

Motorola Razr 2020

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Fusion

Motorola Edge (2021)

Motorola Edge 5G YOUR

Motorola Edge Plus

Motorola One 5G Ace

Motorola One 5G YOUR Ace

Motorola Moto G200

Motorola Moto G71

Motorola Moto G51

Motorola Moto G41

Motorola Moto G31

Motorola Moto G100

Motorola Moto G60s

Motorola Moto G60

Motorola Moto G50

Motorola Moto G40 Fusion

Motorola Moto G30

Motorola Moto G Power (2022)

Motorola Moto G Pure

Motorola Moto G Stylus 5G

Motorola Moto G Pro (Business Edition)

Motorola Edge (2021) (Business Edition)

Motorola Edge 20 (Business Edition)

Motorola Edge 20 Lite (Business Edition)

Motorola Edge 20 Fusion (Business Edition)

Attualmente il colosso hi-tech non ha indicato una finestra temporale certa per quanto riguarda l'arrivo dell'aggiornamento ad Android 12 – in rete si parla di febbraio 2022, ma non c'è nessuna conferma ufficiale -, ma intanto abbiamo una buona idea di quali sono al momento i device compatibili.

Aggiorneremo la lista di volta in volta non appena avremo nuovi dettagli ufficiali circa eventuali nuovi smartphone in lista di attesa.