SSD Kingston A400 da 240GB su eBay a soli 27€: AFFRETTATEVI!

Va spesso in promozione, ma difficilmente raggiunge un prezzo del genere. Stiamo parlando della meravigliosa unità di memoria SSD Kingston A400 da 240GB conosciuta da tutti per essere un prodotto veramente interessante e di alta qualità. Su eBay la potete acquistare al prezzo incredibile di 27,49 euro. Il risultato finale è un prezzo non di molto lontano dal suo minimo storico assoluto sul web, pertanto vi consigliamo di apprestarvi a effettuare l’acquisto prima che le scorte o l’offerta possano terminare.

SSD Kingston A400 da 240GB: caratteristiche principali

Ciò che spicca maggiormente sono i dati sulle velocità: si arriva a 500 MB/s in fase di lettura e a 450 MB/s durante la scrittura dei file. Questo dispositivo è superiore anche per quanto riguarda affidabilità e durata, poiché è composto da una memoria Flash. Questo dato si traduce con una totale assenza di parti in movimento e ciò significa che il rischio di guasti e malfunzionamenti è inferiore rispetto a un hard drive di tipo tradizionale.

Il dispositivo offre anche un funzionamento più silenzioso e meno soggetto a surriscaldamento, unitamente a un elevata resistenza a vibrazioni e impatti, che lo rende la soluzione ideale per i notebook e gli altri dispositivi di elaborazione mobile.

Importante specificare che lo riceverete a casa con consegne gratuite e in tempi rapidissimi e non sottovalutate il venditore è super affidabile grazie al 99,8% di feedback positivi su poco meno di 54mila recensioni.

