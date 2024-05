MicroSD SanDisk Extreme da 128GB + adattatore SD + RescuePRO Deluxe a soli 23€ su Amazon

Siete alla ricerca di un ottimo accessorio di archiviazione per ampliare lo spazio di memorizzazione dei vostri dispositivi mobili, senza dover spendere cifre esorbitanti? Bene, siete nel posto giusto grazie alla fantastica offerta di Amazon sulla scheda microSDXC SanDisk Extreme da 128GB. Con uno sconto del 41%, il prezzo scende da 39 euro a soli 23,27 euro, e nella confezione troverete anche l’adattatore SD e il software RescuePRO Deluxe, tutto incluso nel prezzo.

MicroSDXC SanDisk Extreme da 128GB: sconto del 41% solo per oggi

Questa scheda microSDXC è l’ideale per smartphone Android, action camera e droni, consentendo di registrare video in 4K UHD e Full HD, oltre che scattare foto ad alta risoluzione. Grazie alle sue velocità di lettura fino a 190 MB/sec e scrittura fino a 90 MB/sec, la SanDisk Extreme microSDXC offre prestazioni elevate. Con la classe di prestazione A2, garantisce anche un’esperienza rapida e fluida con le applicazioni sul vostro smartphone.

Dotata di caratteristiche di alta qualità, questa microSD è perfetta per soddisfare le esigenze di velocità di lettura e scrittura richieste dai dispositivi mobili. La sua capacità di registrare video 4K la rende una scelta eccellente, offrendo prestazioni di alto livello che non tutte le microSD sul mercato possono eguagliare. Inoltre, le schede SanDisk Extreme microSDXC UHS-I sono impermeabili, resistenti agli urti, alle temperature estreme e ai raggi X, garantendo la sicurezza dei vostri dati in ogni situazione. Inclusa, infine, un’offerta di 2 anni per il software di recupero file RescuePRO Deluxe, che permette di ripristinare le immagini eliminate per errore.

Non perdete tempo! Approfittate subito dell’offerta su Amazon per acquistare la SanDisk Extreme microSDXC da 128GB a soli 23,27 euro. Con Amazon Prime, le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia.