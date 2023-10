SSD Interno SanDisk Extreme PRO: MEGA sconto del 34%

Se stai cercando di potenziare le prestazioni del tuo computer, non c’è momento migliore per farlo grazie all’offerta eccezionale su Amazon per l’SSD interno SanDisk Extreme PRO. Questo incredibile SSD offre velocità di lettura eccezionali fino a 3.400 MB/sec, rendendolo sei volte più veloce rispetto agli SSD SATA e addirittura 25 volte più veloce rispetto ai tradizionali dischi rigidi interni dei notebook. Attualmente in mega sconto del 34% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 99,96 euro.

SSD Interno SanDisk Extreme PRO: le scorte a disposizione sono quasi finite

Una delle caratteristiche che distinguono il SanDisk Extreme PRO è la sua capacità di offrire fino a 500.000 IOPS di lettura casuale su protocollo NVMe, il che significa un’elevata velocità di trasmissione perfetta per applicazioni multithread e ambienti multitasking con un grande volume di dati. Questo SSD è progettato per i carichi di lavoro più complessi, con un TBW impressionante fino a 1200. Questo significa che puoi contare su di esso per gestire anche i compiti più intensi senza preoccuparti delle prestazioni.

Grazie alla tecnologia SanDisk nCache 3.0, l’SSD offre un’avvio rapido delle applicazioni, una navigazione su Internet senza intoppi e tempi di rendering accelerati. La tecnologia 3D NAND garantisce resistenza, capacità e velocità ottimali, offrendoti la massima affidabilità per il tuo sistema.

L’SSD SanDisk Extreme PRO non è solo potente, ma anche facile da installare e utilizzare. Non richiede alcuna assistenza tecnica e è dotato del Dashboard SanDisk che ti consente di monitorare lo stato dell’unità in modo semplice e intuitivo.

Questo SSD interno è compatibile con i laptop, garantendo un upgrade senza sforzi per migliorare le prestazioni del tuo sistema. Approfitta di questa offerta incredibile del 34% su Amazon e investi in un miglioramento significativo delle prestazioni del tuo computer. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e acquistalo al prezzo speciale di soli 99,96 euro.

