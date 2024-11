Squid Game 2: svelate le nuove immagini esclusive, con qualche spoiler

Squid Game 2 sarà presto disponibile in streaming su Netflix, dopo ben tre anni di attesa: la prima stagione, uscita nel 2021, ha ottenuto un successo clamoroso a livello globale.

Dopo aver annunciato la seconda stagione di Squid Game, l’entusiasmo dei fan è cresciuto a dismisura. Per alimentare l’attesa, i produttori hanno pubblicato nuove immagini promozionali, tra cui il poster ufficiale, oltre a svelare parte del nuovo cast ed alcune scene chiave dei nuovi episodi.

Squid Game 2: anticipazioni e quando inizia su Netflix

Immagini

Nella giornata di ieri, 14 novembre, tramite l’account ufficiale di Squid Game su Instagram, è stato condiviso un poster che vede protagonisti i volti noti della prima stagione, tra cui Lee Jung Jae e Lee Byung Hun, affiancati da nuovi ingressi come Jo Yu Ri, Kang Ha Neul, Yim Si Wan e Park Sung Hoon. Nell’immagine, i giocatori indossano le iconiche maglie verdi numerate, pronti ad iniziare un’altra sfida mortale.

Al centro della scena, non passa inosservato il personaggio di Seong Gi Hun, il Giocatore 456, l’unico a rivolgere lo sguardo verso l’alto, mentre il Front Man, questa volta senza maschera, è circondato da guardie nelle caratteristiche tute rosa. La didascalia del post su Instagram recita: “Nuovi giochi. Nuovi giocatori. Nuovo Squid Game. La seconda stagione torna il 26 DICEMBRE!!!“, scatenando un’ondata di commenti entusiasti da parte degli utenti.

Oltre al poster, sono stati pubblicati alcuni fotogrammi di Squid Game 2, con scene che anticipano momenti di tensione e nuove prove. Tra le immagini, notiamo Seong Gi Hun con uno sguardo evidentemente sconvolto, oltre ai nuovi partecipanti. La trama riprenderà lì dove si era interrotta, con Seong Gi Hun che, nonostante la vittoria, sceglie di tornare nel survival game per affrontare un altro gruppo di concorrenti. In palio, come sempre, l’enorme somma di 45,6 miliardi di won.

Può ufficialmente iniziare il conto alla rovescia: la nuova stagione di Squid Game in streaming su Netflix partirà il 26 dicembre, promettendo gare al cardiopalma, crudeltà e continui colpi di scena.