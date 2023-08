Spyro Trilogy Reignited Nintendo Switch: SUPER sconto del 25%

Spyro, il leggendario draghetto viola, è tornato in grande stile con la sua collezione di giochi Spyro Reignited Trilogy per Nintendo Switch. Questo classico dei videogiochi è ora disponibile con un irresistibile sconto del 25% su Amazon, un’opportunità da non perdere per gli amanti dell’avventura e della nostalgia. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 29,98 euro.

L’avventura di Spyro Trilogy Reignited inizia quando il malvagio Nasty Norc, uscito dall’esilio, lancia un incantesimo malefico sui Regni dei draghi, intrappolando le nobili creature nel cristallo e creando un esercito di Norc. Sarà compito di Spyro, con il suo coraggio e il suo fiato di fuoco, affrontare le orde nemiche per liberare i suoi amici draghi e riportare la pace nei Regni.

La Spyro Trilogy Reignited ti permetterà di rivivere, per la prima volta su Nintendo Switch, tutti quei momenti indimenticabili dei primi tre giochi di Spyro. Il viaggio intraprenderà in questo piccolo draghetto sarà emozionante, avvincente e perfetto per intrattenerti ovunque tu vada.

Ma non sarai solo nei panni di Spyro. La collezione ti permetterà di giocare anche nei panni di altri personaggi adorati dai fan, come Hunter, Sheila e Agente 9. Ogni personaggio avrà il suo stile unico e le proprie abilità speciali, garantendo un’esperienza di gioco varia e coinvolgente.

Esplora oltre 100 livelli pieni di sfide, segreti da scoprire e nemici da sconfiggere. La trilogia in Spyro Trilogy Reignited è stata fedelmente ricreata nello spirito degli originali, ma con una ventata di freschezza grazie agli ambienti lussureggianti e ai dettagli sorprendenti. La grafica rimasterizzata è semplicemente sbalorditiva, regalando ai fan di lunga data e ai nuovi giocatori un’esperienza visiva straordinaria.

Spyro Reignited Trilogy è un must-have per i fan dei giochi di piattaforme e un titolo che ha il potere di attirare anche i giocatori più giovani, grazie al suo fascino senza tempo e alla trama coinvolgente.

