Spyro Reignited Trilogy (PS4): a meno di 30€ è un BEST BUY

Se sei cresciuto negli anni ’90 con le avventure del famoso draghetto viola icona della PlayStation, oggi non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di rivivere quei momenti meravigliosi con la Spyro Reignited Trilogy. Si tratta di una collezione di videogame comprendente tre titoli che la paghi soltanto 26,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, su Amazon. Questa raccolta ti porterà indietro nel tempo per esplorare mondi incantati, sconfiggere nemici malvagi e salvare il Regno dei Draghi. Pensa che potrai ricevere il prodotto anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime.

Spyro Reignited Trilogy: ecco perché devi comprarla

Andiamo con ordine: la Spyro Reignited Trilogy ti darà la possibilità di giocare a tre titoli leggendari in una sola collezione. Potrai rivivere le emozioni di Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! e Spyro: Year of the Dragon, completamente rimasterizzati con grafica HD e controlli moderni. Ogni videogame è stato amorevolmente riportato in auge per offrirti un’esperienza indimenticabile. Avrai l’opportunità di esplorare paesaggi incantevoli, dalle foreste incantate alle cime innevate, il tutto mentre raccogli gemme scintillanti e affronti pericoli inaspettati. I nemici sono sempre in agguato: dovrai sconfiggere le truppe di Gnasty Gnorc alle orde di Ripto e sfruttare al meglio le abilità del nostro eroe per sconfiggere il male e restaurare la pace.

Grazie alla potenza della PlayStation 4, Spyro Reignited Trilogy ti offre una grafica sorprendente che rende ogni dettaglio del mondo di Spyro più vivido che mai. Pensa che puoi portare a casa questa collezione al prezzo speciale di soli 26,99€ su Amazon, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartela sfuggire e corri a prenderla adesso; c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e potrai perfino scegliere la spedizione gratuita presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.