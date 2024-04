MicroSD 128GB per Switch: SCONTO sulla confezione da 2 pezzi (-26%)

La Amazon Gaming Week, tra le tante offerte, ci regala uno sconto molto interessante su questa confezione che include ben 2 schede microSD di SanDisk appositamente progettate per funzionare su Nintendo Switch. Il prezzo del pacchetto è infatti di 39,99 euro invece di 53,99, con spedizione Prime immediata.

MicroSD Nintendo Switch di SanDisk: i dettagli

Queste schede sono state progettate per fornire spazio di archiviazione aggiuntivo e prestazioni affidabili per la tua console Nintendo Switch. Ogni scheda ti garantisce 128GB di spazio aggiuntivo di memoria che puoi sfruttare per aggiungere più giochi e di farlo su due schede separate, così da avere sempre a disposizioni due differenti “archivi” di titoli con cui divertirti.

Inoltre, grazie alle velocità di trasferimento fino a 100 MB/s, puoi avere prestazioni costanti, permettendoti di caricare rapidamente i tuoi giochi e riprendere l’azione senza ritardi.

Con la possibilità di tenere i tuoi giochi su un’unica memoria, avrai sempre i tuoi titoli preferiti a portata di mano, pronto per giocare in qualsiasi momento e ovunque tu sia. Un oggetto indispensabile se possiedi una Nintendo Switch, ora in formato doppio: acquista due schede microSD da 128GB a 39,99 euro invece di 53,99.