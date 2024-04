L'Asus ROG Ally è in offerta al MIGLIOR PREZZO di sempre (Amazon)

Inauguriamo subito la gaming week di Amazon con un’offerta clamorosa sull’Asus ROG Ally, la più potente console da gaming sul mercato. L’e-commerce a questo giro si è superato: la console di Asus riceve, infatti, un imperdibile sconto del 23%, che ne porta il prezzo a soli 612,99€.

E’ il miglior prezzo di sempre e, proprio per questo, abbiamo il sospetto che potrebbe andare out-of-stock da un momento all’altro. Insomma, ti conviene metterla subito nel carrello. Anche perché, come sempre, ti ricordiamo che al momento del checkout potrai scegliere il pagamento a rate, spezzando così l’importo in più pagamenti mensili. Un ottimo modo per rendere questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Andiamo subito a vedere cosa rende l’Asus ROG Ally uno dei migliori device sul mercato per gli appassionati di gaming. Punto uno: davvero tanta potenza, grazie al chip Z1 Extreme di ultima generazione. Un chipset progettato appositamente per portare il gaming ad alte prestazioni su un dispositivo compatto. Tanta potenza è accompagnata da 16GB di RAM e da un capiente SSD da 512GB (ovviamente espandibili a piacere).

E poi c’è Windows 11: eh già, Asus ha deciso di puntare sul sistema operativo di Microsoft, offrendo in questo modo una versatilità che i prodotti competitor – con Android o OS proprietari – non possono offrire. Da Steam a GOG, passando per Xbox Cloud e NVIDIA GeForce Now: avrai a disposizione un catalogo di videogiochi – recenti e ad alto budget – illimitato da portare sempre con te.

Per il resto, la ROG Ally dispone di un display da 7 pollici con risoluzione Full HD e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che garantisce immagini nitide e fluide. I pulsanti e i trigger sono ben posizionati e reattivi, migliorando ulteriormente l’esperienza di gioco. La gestione dell’energia è efficiente, con opzioni per limitare il frame rate e regolare la luminosità direttamente da un comodo centro di comando.

Insomma, l’Asus ROG Ally è davvero un portento: non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistala subito ad un prezzo leggendario!