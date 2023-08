Splendida Smart TV 4K Ultra HD 50" a soli 339€: da acquistare ora

Fai l’affare del giorno! Oggi ti porti a casa una fantastica Smart TV 4K Ultra HD da 50 pollici a soli 339 euro. No, non è uno scherzo! Mettila subito in carrello su eBay, prima che termini l’offerta o le scorte si esauriscano. Si tratta della TLC QLD 50C649, un vero e proprio mostro di intrattenimento e colori. I dettagli si sprecano con il suo display cinematografico che diventa vivo ad ogni immagine. La tecnologia 4K rende tutto ancora più bello da vedere oltre che super immersivo. E poi a questo prezzo si tratta di un vero e proprio best buy!

Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita all’indirizzo che hai inserito durante l’ordine. Inoltre, altra ottima opportunità eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 113 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Smart TV 4K Ultra HD 50″ TLC QLED: uno spettacolo tutto da vedere

Finalmente la qualità diventa low cost con la Smart TV 4K Ultra HD 50″ TLC QLED. Un vero e proprio spettacolo per gli occhi ti sta aspettando su eBay a un prezzo formidabile. Approfittane subito. La quantità disponibile è limitata. La tecnologia avanzata Quantum Dot riproduce gli autentici colori cinematografici, con oltre un miliardo di tonalità e sfumature. Grazie alla modalità Motion Clarity non perdi nemmeno un dettaglio nelle scene d’azione più movimentate.

Insomma, la TLC QLED a soli 339 euro è assolutamente da acquistare. Ricordati anche che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.