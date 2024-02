Spioncino digitale Amazon Ring in offerta a meno di 100€

Lo spioncino digitale con videocamera Ring di Amazon è attualmente disponibile ora con uno sconto del 23%, al prezzo di 99,99€ rispetto al prezzo precedente di 129,99€. Questo dispositivo è progettato per offrire una sicurezza aggiuntiva alla tua casa, consentendoti di vedere, ascoltare e parlare con chiunque si presenti alla tua porta, ovunque tu sia.

Compatibile con spioncini di dimensioni standard (diametro da 12 a 14 mm) e porte di spessore compreso tra 54 e 75 mm, questo spioncino digitale è facile da installare e include tutti gli strumenti necessari per la sostituzione del tuo spioncino esistente, senza la necessità di cablaggio o forature.

Una volta installato, riceverai notifiche in tempo reale sul tuo smartphone o tablet quando qualcuno suona il campanello. Puoi anche utilizzare le risposte rapide per comunicare con i visitatori utilizzando messaggi preselezionati: una funzione utilissima quando non hai tempo di rispondere personalmente.

Grazie alla tecnologia avanzata di rilevazione del movimento, puoi regolare facilmente i sensori integrati per controllare e rilevare solo ciò che ritieni importante, garantendo una sicurezza personalizzata e efficace per la tua casa.

Lo spioncino digitale con videocamera Ring è compatibile con Alexa, consentendoti di ricevere notifiche quando qualcuno si presenta alla tua porta e di vedere chi è grazie a Echo Show.

In caso di furto del tuo Spioncino digitale con videocamera Ring, Amazon lo sostituirà gratuitamente. Le funzionalità di base, come le notifiche istantanee, la Live View e la comunicazione bidirezionale, sono disponibili gratuitamente su tutti i dispositivi Ring. Per registrare, rivedere e condividere i momenti che hai perso, è disponibile un abbonamento separato e completamente opzionale. Con l’acquisto di questo prodotto, riceverai 30 giorni di prova a Ring Protect, e successivamente sarai libero di scegliere se continuare o cancellare la sottoscrizione.

Lo spioncino digitale della linea Ring offre una soluzione conveniente e affidabile per migliorare la sicurezza della tua casa, consentendoti di monitorare e interagire con i visitatori in modo pratico e intuitivo, sia che tu sia a casa o fuori. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a meno di 100€!

