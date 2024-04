Spider-Man 2 per PS5: MEGA sconto del 31% su Amazon

Il ritorno dei tuoi amati supereroi preferiti è finalmente qui, e questa volta l’avventura è ancora più avvincente e mozzafiato. Spider-Man 2 per PS5 ti catapulta nella frenetica New York di Marvel, dove il dovere chiama e i nostri eroi, Peter Parker e Miles Morales, rispondono con tutta la loro forza e agilità.

Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto esclusivo del 31%, questa è un’avventura da non perdere al prezzo competitivo di soli 54,99 euro, anziché 79,99 euro.

Spider-Man 2 per PS5: preparati ad ore interminabili di puro divertimento

Questa volta, non solo avrai il piacere di controllare uno, ma due supereroi iconici. Da Peter Parker a Miles Morales, passa senza soluzione di continuità, sfruttando i loro distinti stili di combattimento e poteri incredibili. Grazie alle nuove Ali di ragnatela, esplora la città come mai prima d’ora, tuffandoti in un mondo aperto ricco di sfide e avventure.

Padroneggia mosse acrobatiche, esegui combo incredibili e vivi sulla tua pelle l’emozione di lanciarti da un palazzo all’altro usando le tue ragnatele grazie ai grilletti adattivi del controller wireless DualSense.

Un cattivo spietato, Venom, minaccia di portare il caos e la distruzione non solo nelle vite dei nostri eroi, ma in tutta la città. Affronta sfide epiche, risolvi enigmi intricati e unisci le forze con i tuoi alleati per fermare questa minaccia imminente. Il destino di New York è nelle tue mani.

Con un incredibile sconto del 31% su Amazon, non c’è momento migliore per immergerti in questa avventura strabiliante. Acquista subito Spider-Man 2 per PS5 e preparati a vivere l’epica battaglia tra il bene e il male, dove solo tu puoi fare la differenza. Non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente al prezzo di soli 54,99 euro, anziché 79,99 euro. Noi ti abbiamo avvisato.