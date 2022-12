La tua spedizione è in arrivo: attenzione alla mail phishing di Natale

Questo è il periodo più concitato per acquistare regali di Natale ed è per questo che i cybercriminali lo sfruttano diffondendo email di phishing a tutto spiano. Utenti inesperti o con l’ansia che il loro pacco arrivi prima del 25 dicembre cadono nella loro trappola.

Ecco perché questi sono giorni in cui occorre prestare più che la massima attenzione alle email che riceviamo. Diffida subito, anche se a volte è difficile, da quelle che ti mettono urgenza. È proprio la tecnica degli attaccanti quella di farti agire di impulso.

Ad aver scoperto una scia molto lunga di email phishing a tema spedizioni di Natale è stata proprio la Polizia di Stato. In un suo tweet ha spiegato che in questo periodo strane email si stanno rivelando vere e proprie truffe. Ma qual è il loro modus operandi?

Phishing di Natale: attenzione alla mail a tema spedizioni

Questa volta le nuove email hanno una struttura diversa rispetto alle classiche truffe del pacco bloccato. La nuova tecnica di phishing che sfrutta le spedizioni di Natale è molto più subdola e difficile da smascherare. Infatti, nella mail ti viene chiesto di scegliere l’orario in cui ricevere la consegna. La Polizia di Stato ha spiegato:

Attenzione alle mail che vi avvisano di non essere riusciti a consegnare un pacco e di cliccare per scegliere l’orario in cui riceverlo. Si tratta di phishing e quindi cliccando verranno rubate le informazioni personali.

Purtroppo questa tecnica sta già mietendo molte vittime tra gli utenti. È facile lasciarsi ingannare anche perché la grafica e i colori della mail ricordano molto quelli di Poste Italiane. Nella fretta di ricevere il regalo di Natale per la persona che ami finisci per cadere nella trappola del phishing.

Perciò è fondamentale difendersi da questi attacchi. Oggigiorno, come avrai capito dall’attuale pericolo, non basta più prestare attenzione. Le tecniche sono sempre più efficaci e riconoscere certe email come vere e proprie truffe è sempre più difficile.

Per fortuna però in tuo aiuto c'è un ottimo sistema di difesa economico in grado di fermare qualsiasi minaccia, compresi questi raggiri. Scansionando qualsiasi link, anche contenuto nelle tue email, è possibile bloccare tutti gli attacchi di Phishing, anche questi legati alle spedizioni dei regali di Natale.

