Speaker wireless portatile impermeabile con audio che SPACCA (20€)

Portati la musica dove vuoi con una cassa potente e dal design estremamente compatto che oggi puoi avere a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello lo speaker wireless portatile RIENOK a soli 20,24 euro, anziché 26,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

In questo modo puoi avvalerti di uno sconto del 25% che ti permette di risparmiare un bel po’ e ti porti a casa una piccola cassa portatile dalle performance eccellenti. La puoi portare ovunque senza problemi perché è anche resistente all’acqua. Puoi collegare i tuoi dispositivi modalità Bluetooth, con il cavo Aux o inserendo una microSD.

Speaker wireless portatile a costo irrisorio

Il rapporto qualità prezzo di questo speaker wireless portatile è davvero incredibile, difficilmente potrai trovare qualcosa di migliore. Ha un design ridotto ma un audio potente. È in grado di diffondere il suono a 360° ed è dotato di un pratico laccetto che ti permette di agganciarlo ad esempio a uno zaino.

Possiede la tecnologia Bluetooth 5.3 che offre una connessione stabile e a bassissima latenza, e si collega rapidamente con i tuoi dispositivi. È resistente all’acqua con certificazione di grado IPX5 e ha una mega batteria in grado di durare per 15 ore con una ricarica completa. Inoltre gode di uno slot per scheda microSD fino a 32 GB dove potrai caricare i tuoi brani musicali preferiti.

Stai ancora leggendo? Ti posso assicurare che non c’è più il tempo per farlo. Vai subito su Amazon e acquista il tuo speaker wireless portatile RIENOK a soli 20,24 euro, anziché 26,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricorda di applica il coupon che vedi in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.