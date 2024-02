Speaker portatile in offerta ad un prezzo stracciato: risparmi il 30%

Il Bogasing M10 è un altoparlante Bluetooth portatile che offre un incredibile volume grazie al suo suono da 15 W, con un design compatto che lo rende perfetto per l’uso sia in casa che all’aperto. Attualmente in offerta a soli 20,99€ grazie a un coupon del 30%, è un’opportunità da non perdere per chiunque voglia godere di un suono di alta qualità a un prezzo conveniente.

Questo altoparlante Bluetooth è progettato per offrire un suono senza distorsioni, con alti forti, medi chiari e bassi corposi. Nonostante le sue dimensioni compatte, offre un’esperienza audio immersiva che va ben oltre le aspettative, garantendo un’atmosfera coinvolgente ovunque tu vada.

Dotato di una potente batteria agli ioni di litio, il Bogasing M10 offre fino a 24 ore di riproduzione musicale con una sola carica, consentendoti di goderti la musica per tutta la giornata senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

Grazie alla protezione IPX7 e alla resistenza all’acqua e alla polvere, questo altoparlante è ideale per l’uso in spiaggia, in piscina o anche sotto la doccia. Puoi portarlo ovunque tu vada, senza preoccuparti di danneggiarlo.

Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di creare un vero stereo wireless abbinando due altoparlanti portatili M10 Bluetooth, garantendo un suono stereo potente e doppio volume per un’esperienza di ascolto ancora più coinvolgente.

Con il chip Bluetooth 5.0 integrato, l’altoparlante offre un accoppiamento rapido e una connessione stabile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui laptop, telefoni, lettori MP3 e altro ancora. Inoltre, può essere facilmente collegato ad altri dispositivi non Bluetooth tramite il cavo audio da 3,5 mm incluso, garantendo una maggiore flessibilità d’uso. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a solamente 20,99€!

