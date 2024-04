Speaker Marshall Stockwell II in sconto del 20%, prezzo FOLLE

Ormai l’estate è alle porte e, con l’arrivo delle belle giornate, avere un buono speaker disponibile da portare in giro, al mare o anche in campagna, è un acquisto quasi necessario. Ma quale può essere il prodotto perfetto su cui investire: nulla può superare l’ottimo speaker Marshall Stockwell II in sconto del 20%. Sfrutta la promo e portalo a casa ad appena 174,99€ invece di 219,00€.

Audio top e portabilità con Marshall Stockwell II

Partiamo dal design che è uno dei punti di massimo riferimento quanto si parla di Marshall. Ispirato agli speaker Marshall classici, lo Stockwell II presenta un’estetica vintage che si distingue per il suo stile distintivo e raffinato. Il rivestimento in vinile resistente e la griglia frontale in metallo conferiscono uno stile elegante e robusto, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, dall’ufficio alla spiaggia.

Ma è la qualità del suono a fare davvero la differenza: essendo dotato di due altoparlanti da 10 W e un woofer da 20 W, lo Stockwell II offre un audio potente e bilanciato, che riempie la stanza con una chiarezza cristallina e bassi profondi. Grazie alla tecnologia True Stereophonic, puoi goderti un suono stereo immersivo da qualsiasi posizione, senza compromessi. Anche la batteria è una vera e propria sicurezza, dato che ti offrirà fino a 20 ore di riproduzione continua per goderti la tua musica preferita per tutta la giornata!

Inoltre, grazie al pulsante dedicato Marshall Bluetooth, puoi accedere facilmente alla tua playlist preferita senza dover prendere nemmeno il telefono. Acquistalo ora finché hai l’occasione di portarlo a casa con uno sconto incredibile del 20%!