Speaker Bluetooth potente e con batteria infinita: PREZZACCIO Amazon

Quest'oggi l'incredibile speaker Bluetooth SoundCore 2 di Anker è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo che è quasi impossibile lasciarsi scappare. Apprezzato da tantissime persone per la qualità audio, l'incredibile autonomia e la possibilità di utilizzarlo praticamente in ogni situazione senza alcun compromesso, lo speaker Bluetooth è disponibile ad appena 35€ grazie a un coupon del 10%.

Nonostante il prezzo di vendita estremamente economico, lo speaker Bluetooth ha dalla sua alcune caratteristiche che non ti faranno rimpiangere speaker molto più costosi.

Lo speaker Bluetooth SoundCore 2 di Anker è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo

Innanzitutto l'audio: grazie al suono stereo ad alta qualità, lo speaker di Anker ti assicura un ascolto premium sin dalla prima accensione. I bassi sono potenti, profondi e non distorcono nemmeno ad alto volume, mentre i medi e gli alti sono bilanciati armonicamente per assicurare un'esperienza di ascolto che ti lascerà senza parole.

Non ti basta? Lo speaker è realizzato con un telaio che imparerai ad amare in ogni situazione. Puoi portarlo dove vuoi, all'aria aperta per un picnic o anche in riva al mare senza preoccuparti di rovinarlo: è perfettamente in grado di resistere a polvere, sabbia e schizzi di acqua senza il rischio di danneggiarlo.

Se acquisti lo speaker Bluetooth puoi anche sfruttare l'incredibile tecnologia di associazione wireless per collegare in ponte due SoundCore 2 e ascoltare i tuoi brani preferiti a una qualità e con un volume ancora più potente. Se poi vuoi sbizzarrirti e sbalordire i tuoi amici, attiva l'esclusiva funzione BassUp per portare i bassi a un altro livello e creare un ritmo ancora più coinvolgente.

Costa stai aspettando? Clicca subito questo link e ricevi l'ottimo speaker Bluetooth di Anker in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiuntivi. Prendi la palla al balzo e spunta la voce “Applica coupon 10%” per acquistare il device a un prezzo ancora più conveniente.