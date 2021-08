Se nel tuo salotto non hai una soundbar, ti godi la TV solo a metà. Perché non approfittare dell'offerta su Amazon e acquistare questo fantastico dispositivo di TCL a soli €64,99? Praticamente risparmi €35 sul prezzo di listino e con le spedizioni rapide la ricevi in men che non si dica a casa tua.

Soundbar TCL: l'audio del televisore diventa spaziale

Una buona soundbar è capace di rendere l'audio della tua televisione ancora più pazzesco. Se ami goderti i film in grande stile, non puoi non avere uno di questi dispositivi. Questo modello In particolare ha una ampiezza di 32 pollici e lo adatti perfettamente al tuo mobile in soggiorno senza alcun problema. Se poi vuoi ancorarlo al muro non devi farti alcun problema visto che incluso in confezione via il kit dedicato al montaggio a parete.

Lo connetti alla tua televisione mediante il Bluetooth in una semplice mossa. Inoltre lo puoi collegare anche allo smartphone se, per esempio, vuoi riprodurre della musica senza dover accedere ad applicazioni secondarie.

La principale caratteristica di questa soundbar e ovviamente la qualità del suono che eroga vista che è caratterizzata da 2.1 canali e che rende ogni riproduzione Premium. In particolar modo ti farà piacere sapere che sono disponibili ben tre modalità di suono: una dedicata ai film, una per la musica e infine una dedicata alle news.

Per quanto riguarda la sua gestione non dovrai far altro che utilizzare il telecomando che arriva a casa tua insieme al dispositivo principale. Ti faccio notare, infine, che sono presenti anche un'entrata AUX, un'entrata ottica, un'entrata HDMI e una USB per il massimo del comfort.

Acquista subito questa soundbar di TCL su Amazon a soli €64,99. La ricevi a casa in appena 24 ore se sei abbonato prime. In tutti gli altri casi, invece, le spedizioni sono gratuite ma ci impiegano qualche giorno in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

