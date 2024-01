Soundbar Samsung in super offerta: il grande cinema a casa tua

La soundbar Samsung Serie C HW-C450/ZF è attualmente in offerta a soli 149,00€ anziché 229,00€, offrendo un risparmio del 35%! Questa soundbar è dotata di 3 speaker e di un subwoofer incluso, che garantiscono un suono ricco e puro con bassi profondi, ideale per guardare le tue serie TV e film preferiti.

Grazie alla tecnologia DTS Virtual:X, questa soundbar offre un audio surround 3D coinvolgente, che ti trasporta nel cuore dell’azione per un’esperienza sonora immersiva. La modalità Bass Boost è perfetta per pompare la musica e far esplodere la festa con bassi ancora più intensi e profondi, mentre la modalità Notte a prova di bambino ti permette di abbassare automaticamente il volume e comprimere i bassi.

La Samsung Serie C HW-C450/ZF è compatibile con il telecomando della TV Samsung, consentendoti di controllare potenza, volume e perfino effetti sonori con un unico telecomando. Inoltre, la connessione wireless tra la soundbar e la TV avviene tramite Bluetooth, garantendo una sincronizzazione perfetta tra audio e video per goderti al massimo lo spettacolo.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta e aggiungi la soundbar Samsung Serie C HW-C450/ZF al tuo sistema home entertainment per un’esperienza sonora straordinaria!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.