Soundbar Samsung a 169€ invece di 299€, solo su MediaWorld

La potente Soundbar Samsung HW-B550/ZF con Subwoofer è in offerta speciale su MediaWorld. Proprio in questo momento, la acquisti a soli 169€, invece di 299€. Si tratta di un’occasione incredibile e vantaggiosa a cui non puoi rinunciare se vuoi rendere il tuo intrattenimento perfetto.

Tra l’altro, oggi MediaWorld ti regala anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Altrimenti, puoi sempre prenotare un ritiro gratuito presso il negozio più vicino anche in 30 minuti. Approfitta subito di questa opportunità per assicurarti un audio potente e avvolgente.

Soundbar Samsung con Subwoofer: audio potente e avvolgente

Con una Soundbar Samsung HW-B550/ZF ti assicuri un ascolto avvolgente e immersivo grazie alla sua tecnologia avanzata. Dotata anche di Subwoofer, assicura bassi profondi e vibranti per momenti davvero emozionanti mentre ascolti la tua musica preferita o guardi un film.

Lascia che il suono surround prenda vita nella tua stanza. Grazie al supporto DTS Virtual:X, questa soundbar ricrea i suoni alzando il livello per avere un audio 3D eccellente. Inoltre, attivando la modalità Bass Boost, il subwoofer aumenta l’intensità e la profondità dei bassi.

Hai la tua console preferita collegata? Perfetto! Con la Game Mode tutto l’audio viene ottimizzato in base al gioco mentre l’eliminazione del crosstalk elimina tutti i rumori fastidiosi per un audio nitido da ogni direzione. Acquista la Soundbar Samsung adesso a soli 169€, invece di 299€.