Soundbar ma anche Speaker Bluetooth PORTATILE: audio potente (13€)

Un prodotto unico nel suo genere e che ha un prezzo che è davvero eccezionale. Una soundbar per il tuo computer ma anche uno speaker Bluetooth che puoi portare un po' ovunque. In altre parole un dispositivo che usi in modi diversi ma sempre con prestazioni eccellenti.

Soundbar 2 in 1: usala dove e quando vuoi godendoti la musica

Questo speaker Bluetooth è anche una soundbar ed è eccezionale sotto tutti i punti di vista. Lunga quasi 30 centimetri puoi metterla benissimo sotto il monitor sulla tua scrivania o abbinarla al tuo laptop per avere un audio ancora più eccellente quando ti godi lo streaming.

Insomma, puoi usarla come vuoi e soprattutto connetterla come credi dal momento che hai a disposizione entrata AUX e Bluetooth. Per usarla solo per la riproduzione di musica non mancano all’appello l’entrata per le schede TF e per le chiavette USB.

A questo punto, è lecito chiedersi come un prodotto del genere sia anche portatile. Beh, devi sapere che al suo interno c’è una batteria ricaricabile che assicura fino a 16 ore di utilizzo ogni singola volta. Divertirti ad essere l’anima della festa quando sei fuori casa.

