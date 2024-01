Soundbar Bluetooth by Bose: suono che SPACCA i muri e PREZZO WOW

Hai una bella smart TV ma il suono non arriva come vorresti? Nessun problema, oggi puoi risolvere con una piccola cifra, molto più basa di quella che dovresti spendere. Dunque vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello la Soundbar Bluetooth Bose a soli 159,99 euro, invece che 199,95 euro.

Un prezzaccio. Grazie allo sconto del 20% oggi risparmi ben 40 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. Una promozione da non farsi scappare per avere il suono del cinema nel salotto di casa.

Soundbar Bluetooth firmata Bose: il meglio a un prezzo piccolo

Questa Soundbar ha un design minimal, è molto compatta e la puoi mettere ovunque. Grazie alla sua connettività Bluetooth non ti serve nemmeno usare cavi. La puoi connettere in modo semplice e immediato a tutti i dispositivi dotati di questa tecnologia, come smart TV, tablet e smartphone, ad esempio.

Possiede due driver full-range che riescono a propagare il suono in tutte le direzioni per un audio forte e ricco di sfumature. In confezione poi trovi il telecomando con cui puoi scegliere le diverse impostazioni. Ad esempio ti consente di aumentare i bassi premendo un solo pulsante, regolare i volumi e collegare i dispositivi in modalità wireless.

Non perdere tempo perché difficilmente la promozione durerà a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua Soundbar Bluetooth Bose a soli 159,99 euro, invece che 199,95 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.