Sorpresa per ChatGPT Plus: gli abbonati potranno accedere a Sora gratis

OpenAI ha deciso di fare un ulteriore regalo ai propri utenti: Sora, il nuovissimo generatore video AI lanciato soltanto qualche settimana fa, sarà reso disponibile durante le vacanze gratuitamente a tutti gli utenti abbonati a ChatGPT Plus. Italia ed Europa, tuttavia, pare che resteranno escluse da questo regalo.

Accesso riservato agli abbonati, ma non in Italia

Sora è stato reso disponibile al pubblico nelle scorse settimane e già si sta rivelando un enorme successo, grazie alla sua facilità d’uso e alla capacità di trasformare rapidamente qualsiasi prompt in video. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha annunciato il regalo per i suoi abbonati tramite un post pubblicato su X in cui afferma che “le nostre GPU diventano un po’ meno occupate a fine dicembre, perché le persone si prendono una pausa dal lavoro”.

L’annuncio segue il finale dei 12 giorni di OpenAI, in cui l’azienda dietro a ChatGPT ha annunciato alcune tra le sue più importanti novità: tra queste, i nuovi modelli di ragionamento o3 e o3-mini, che superano i modelli esistenti e il cui lancio è previsto nei prossimi mesi, ma anche una guida dettagliata per impostare ChatGPT con Siri in iOS 18.2.

Per ottenere l’accesso anticipato a o3 quando sarà disponibile e per sfruttare l’accesso illimitato a Sora per le prossime settimane, è necessario essere abbonati a ChatGPT Plus, il cui costo ora è pari a 20 dollari al mese. Brutte notizie tuttavia per chi vive in Italia, e più in generale in Europa, dove Sora non è ancora disponibile: a quanto pare, il regalo di OpenAi riguarda soltanto quei Paesi in cui è già possibile accedere al nuovo generatore, come gli Stati Uniti (e curiosamente anche Città del Vaticano).