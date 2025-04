Android 16: installazione fulminea delle app, anche su smartphone economici

Con l’arrivo di Android 16, Google promette di rivoluzionare l’esperienza di installazione delle app su smartphone, rendendola più rapida e versatile.

Secondo un report di Android Authority, il merito di questo miglioramento posto in essere con Android 16 andrebbe attribuito ad una nuova funzionalità chiamata “cloud compilation” (compilazione in cloud). Ma cosa significa esattamente?

Come riuscirà Android 16 a velocizzare l’installazione delle app

In parole semplici, con Android 16, la compilazione in cloud sposterà parte del processo di installazione delle app dal dispositivo stesso al cloud. Quando scarichiamo un’app dal Google Play Store, il sistema deve elaborare il codice dell’app per renderlo pronto all’uso. Questo avviene tramite uno strumento chiamato dex2oat, che converte i file dell’app (in formato .dex) in “artefatti applicativi”. Questi artefatti sono fondamentali per ottimizzare le prestazioni: ad esempio, i file .vdex accelerano i controlli del codice durante l’esecuzione, i file .odex contengono parti pre-compilate dell’app per un utilizzo più veloce, mentre i file .art includono informazioni cruciali come stringhe e classi per velocizzare l’avvio.

Su dispositivi di fascia alta, come il Samsung Galaxy S25 Ultra, questa conversione avviene rapidamente grazie alla potenza di calcolo elevata. Tuttavia, su telefoni economici con processori meno performanti, l’installazione può richiedere molto più tempo. Con la compilazione in cloud di Android 16, parte di questo lavoro viene delegata ai server di Google, alleggerendo il carico sul dispositivo e riducendo drasticamente i tempi di attesa. Questo sarà particolarmente vantaggioso per gli utenti di dispositivi entry-level, che spesso soffrono di limitazioni hardware.

Le novità non sono finite: a differenza delle versioni passate del sistema operativo di Big G, Android 16 arriverà prima del solito. Tradizionalmente, Google rilasciava gli aggiornamenti principali verso la fine dell’anno, ma stavolta l’azienda ha deciso di accelerare i tempi: si parla di un lancio nel mese di giugno. Maggiori dettagli su Android 16 saranno ovviamente svelati durante il Google I/O di maggio, l’evento annuale dedicato alle novità tecnologiche dell’azienda.