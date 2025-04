WhatsApp: pochi clic per impedire che i tuoi messaggi vengano salvati e condivisi

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità avanzata per la privacy, con l’obiettivo di offrire un maggiore controllo sui contenuti condivisi e sull’esportazione della cronologia delle chat.

Grazie all’aggiornamento beta di WhatsApp per iOS, vale a dire il 25.10.10.70 disponibile tramite TestFlight, sono emerse tracce di un’opzione integrata direttamente nella schermata delle informazioni della chat. Una novità che permetterà agli utenti di attivare un livello avanzato di protezione, sia nelle conversazioni individuali che nei gruppi.

Più privacy su WhatsApp grazie a questa nuova funzione

Gli screenshot di WABetaInfo, come sempre, ci aiutano a comprendere meglio le nuove mosse del team di WhatsApp:

Una volta abilitata, questa funzione impedirà ai partecipanti di salvare automaticamente nella galleria del dispositivo le immagini ed i video ricevuti in chat. Un risultato simile è già possibile ottenerlo con i messaggi temporanei, ma ora WhatsApp vuole estenderne l’efficacia a qualsiasi conversazione in cui risulti abilitata la suddetta opzione. Inoltre, sarà bloccata anche la possibilità di esportare l’intera cronologia della chat, impedendo così il trasferimento di conversazioni al di fuori dell’app. Questo assicura che discussioni sensibili rimangano protette all’interno dell’ecosistema di WhatsApp, sfruttando le sue misure di sicurezza integrate.

Un altro aspetto interessante è che tutte le interazioni con Meta AI saranno disabilitate quando tale impostazione avanzata risulterà attiva. La nuova funzione, però, non mira a bloccare completamente la condivisione di singoli messaggi, quanto piuttosto a prevenire che intere conversazioni vengano facilmente archiviate o esportate. Per questo motivo, WhatsApp ha deciso di non introdurre rilevamenti di screenshot, poiché metodi alternativi, come l’utilizzo di WhatsApp Web, renderebbero comunque possibile aggirare tali restrizioni.

La nuova impostazione sarà ovviamente facoltativa e gestibile su base individuale per ogni chat. Qualsiasi partecipante potrà attivarla o disattivarla in base alle preferenze, ma ogni modifica verrà comunicata in automatico ai membri della conversazione. Trovandoci ancora in fase di sviluppo, potrebbero essere introdotte ulteriori migliorie prima del lancio sulla versione stabile di WhatsApp.