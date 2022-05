Sony Xperia Ace III è ufficiale: niente fronzoli, si va dritti alla sostanza

A distanza di pochi giorni dal lancio del nuovo top di gamma Sony Xperia 1 IV e del medio gamma Sony Xperia 10 IV, in queste ore il colosso giapponese ha svelato anche il nuovo smartphone economico Sony Xperia Ace III.

Come vedremo nel capitolo sottostante, si tratta di un device che va dritto al sodo puntando sulla sostanza e su un design ormai arcinoto.

Sony Xperia Ace III: caratteristiche e design

Il device di Sony dispone di un display LCD IPS da 5.5 pollici a risoluzione HD+, un pannello molto compatto che è ormai molto difficile da trovare in un settore in cui ci si sta spingendo sempre più velocemente vero smartphone da 7 pollici. Come ogni altro device della serie Xperia anche in questo caso sono presenti le cornici frontali con una fotocamera “classica” da 5 MP; Sony continua a essere l’unico OEM Android a non avere ancora abbracciato i sensori punch hole, una scelta che senza ombra di dubbio la distingue e rende i suoi device ben riconoscibili da tutti gli altri.

Sul retro è invece presente un sensore singolo da 13 MP quasi a rimarcare la natura estremamente economica del device. Sotto la scocca trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 480 5G con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno espandibile tramite microSD, una batteria da 4500 mAh, jack audio da 3.5 mm (come potrebbe mancare in un device Sony), Android 12 e certificazione IP67 contro polvere e acqua.

Scheda tecnica

Display IPS LCD da 5.5 pollici a risoluzione HD+ da 1496 x 720 pixel;

Processore Qualcomm Snapdragon 480 5G con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno espandibile tramite microSD fino a 1 TB;

Fotocamera posteriore con un sensore principale da 13 MP con apertura f/1.8;

Fotocamera anteriore con un sensore da 5 MP con apertura f/2.2;

Connettività 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC e jack audio da 3.5 mm;

Lettore di impronte laterale;

Certificazione IP68

Batteria da 4500 mAh;

Dimensioni: 140 x 69 x 8,9 mm;

Peso: 162 grammi;

Android 12.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone economico di Sony sarà disponibile in Giappone (in esclusiva?) a un prezzo molto contenuto, probabilmente sotto la soglia dei 200€; in attesa di scoprire se, quando e a che prezzo arriverà anche nel nostro Paese, l’ottimo POCO M4 Pro è in offerta su Amazon con una scheda tecnica davvero niente male.

