Sony Xperia 10 IV è ufficiale: tanta leggerezza e attenzione al desing

Assieme all’incredibile Sony Xperia 1 IV il colosso giapponese ha presentato anche il nuovo medio gamma Sony Xperia 10 IV, un device bilanciato con un design in linea con i device della linea Xperia e un peso estremamente ridotto.

Se dovessimo riassumere in poche parole il nuovo device di Sony, potremmo dire che Xperia 10 IV è lo smartphone 5G più leggero attualmente disponibile sul mercato.

Sony Xperia 10 IV: caratteristiche e design

Come dicevamo il design è in linea con quello degli altri device Xperia: frontalmente il pannello OLED da 6 pollici è abbracciato da due cornici che senza ombra di dubbio lo differenziano da tutti gli altri device Android dotati di notch oppure fotocamera punch hole. La fotocamera frontale da 8 MP è inserita all’interno della cornice superiore, come si faceva una volta, mentre sul retro è presente una fotocamera tripla a semaforo con un sensore principale da 12 MP.

Sotto la scocca trova posto il processore di fascia media Qualcomm Snapdragon 690 con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD; la batteria è da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W su cavo, mentre come sistema operativo è presente Android 12. Non manca il pieno supporto alla connettività 5G, come abbiamo già detto a inizio articolo, il Bluetooth 5.1, NFC, jack audio da 3.5 mm e il sensore di sblocco laterale.

Al prezzo a cui è proposto potrebbe avere vita difficile se comparato a un altro campione di questa fascia: l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE proprio in questi giorni al centro di una offerta su Amazon a un prezzo molto accattivante.

Scheda tecnica

Display OLED da 6 pollici a risoluzione Full HD+ da 2520 x 1080 pixel con copertura del 97% della gamma colore DCI-P3 e vetri Corning Gorilla Glass Victus;

Processore Qualcomm Snapdragon 690 con 6 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di spazio interno UFS 2.1 espandibile tramite microSD fino a 1 TB;

Fotocamera posteriore con un sensore principale da 12 MP con apertura f/1-8, flash LED flash, stabilizzazione OIS/EIS, un sensore ultra grandangolare da 8 MP 1/4″ con FOV di 120° e apertura f/2.2 e un sensore telescopico da 8 MP 1/4.4″ con apertura f/2.4 e zoom ibrido 10x;

Fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.0;

Sensore di sblocco laterale, certificazione IP65/68 contro liquidi e polvere, jack audio da 3.5 mm, 360 Reality Audio, 360 Reality Audio Upmix;

Dimensioni: 153 x 67 x 8.3 mm;

Peso: 161 grammi;

Connettività Dual SIM, 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS e NFC;

Batteria da 5000 mAh con support alla ricarica rapida da 30W su cavo;

Android 12.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo medio gamma di Sony sarà disponibile a partire dal mese di giugno nelle colorazioni Black, White, Mint e Lavander al prezzo di 499 euro.

