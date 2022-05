Sony Xperia 1 IV è ufficiale: è il nuovo camera phone da comprare?

Puntuale come un orologio svizzero Sony ha tenuto l’evento di presentazione in cui ha presentato il nuovo camera phone di riferimento Sony Xperia 1 IV, un concentrato incredibile di tecnologia, design e funzionalità fotografiche che mettono in risalto l’incredibile impegno del colosso giapponese nell’offrire al suo pubblico uno smartphone moderno e capace di scattare foto e registrare video ad altissima qualità.

Come avevamo già visto nel trailer ufficiale la compagnia ha deciso di continuare sulla sua strada puntando a un device con un design ricercato, compatto, sprovvisto di fotocamera frontale di tipo punch hole ma ancora munito del jack audio da 3.5 mm.

Sony Xperia 1 IV: design e caratteristiche

Frontalmente trova posto un pannello da 6.5 pollici a risoluzione 4K HDR con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, campionamento al tocco di 240 Hz e copertura del 100% della gamma colore DCI-P3; si tratta a tutti gli effetti dell’ottimo display già impiegato su Sony Xperia 1 III, ma in questo caso sotto la scocca è stato scelto il processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.Il SoC di Qualcomm è accompagnato da 12 GB di RAM LPDDR5 con 512 GB di spazio interno UFS 3.1 espandibile fino a 1 TB tramite microSD, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W e Android 12.

Inevitabilmente il pezzo forte del nuovo top di gamma Sony è la fotocamera posteriore: quest’anno la compagnia ha tra le mani il primo smartphone al mondo dotato di una vera lente periscopica 85-125 mm con zoom 3.5-5x, un sensore principale da 12 MP e un altro ultra grandangolare sempre da 12 MP; tutti e tre sono basati su ottiche ZEISS appositamente calibrate per lo smartphone e in grado di offrire un contrasto eccellente delle immagini riducendo al minimo i riflessi. Non poteva certamente mancare il jack audio da 3.5 mm con supporto Dolby Atmos e la tecnologia proprietaria 360 Reality Audio, mentre il sensore di sblocco è posizionato lateralmente a livello del tasto di accensione.

Il punto debole del device, se così possiamo chiamarlo, è la disponibilità: la compagnia svela che bisognerà attendere il prossimo 1° settembre per poterlo acquistare. Nel frattempo, l’ottimo camera phone Samsung Galaxy S22 Ultra crolla su Amazon a un prezzo ancora più vantaggioso.

Scheda tecnica

Display OLED da 6.5 pollici a risoluzione 4K da 1644 x 3840 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, campionamento al tocco di 240 Hz, copertura del 100% della gamma colore DCI-P3 e vetro Gorilla Glass Victus;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di spazio interno UFS 3.1 espandibile fino a 1 TB tramite microSD;

Fotocamera posteriore con sensore principale da 12 MP da 1/1.7″ con apertura f/1.7, support OIS/EIS, sensore ultra grandangolare da 12 MP da 1/2″ con apertura f/2.2 e FOV di 124° e sensore telescopico da 12 MP con apertura f/2.3;

Fotocamera frontale da 12 MP da 1/2.9″ con apertura f/2.0;

Jack audio da 3.5 mm, speaker stereo, Dolby Atmos, DSEE Ultimate e Qualcomm aptX HD;

Sensore di impronte laterale;

Dimensioni: 165.1 × 71.12 × 7.62 mm;

Peso: 187.1 grammi;

Certificazione ai liquidi (IPX5/IPX8) e alla polvere (IP6X);

Connettività Dual SIM (nano + nano/microSD), 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4/5 GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS e NFC;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W;

Android 12.

Prezzo e disponibilità

Sony ha indicato che il device sarà disponibile in preordine a breve con le spedizioni programmate a partire dal 1° settembre di quest’anno; il prezzo di lancio è pari a 1400 euro.